У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
Легендарные лужи Липецка
Общество
«Тревожность» — главное слово уходящего года в России
Общество
Липецкая область попала на 34 место по доступности покупки нового автомобиля
Экономика
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
Пьяный дебошир плевался в полицейских и ударил одного ногой в грудь
Происшествия
В Липецке заработала предновогодняя «горячая линия»
Общество
Сила духа и спортивное единство царили на гранд-финале адаптивной лиги в Липецке
Общество
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Экономика
271
сегодня, 16:08
2

Липецкая область попала на 34 место по доступности покупки нового автомобиля

Купить и содержать недорогой автомобиль в Липецкой области может себе позволить лишь 18% семей. Исследование провели аналитики РИА Новости. 

Липецкая область заняла 34 место в рейтинге регионов России по доступности покупки новых автомобилей. Позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль до 1,3 миллиона рублей в кредит в 2025 году могут 18,1% липецких семей. Купить в кредит и содержать более дорогое авто (среднего сегмента) стоимостью 2,9 миллиона рублей могут 4,2% семей. 

Ранжирование регионов проводилось по доле семей, которые могли одновременно выплачивать кредит за новый автомобиль, нести все расходы на его содержание и покрывать повседневные нужды. Доходы семей оценивались с учетом уплаты НДФЛ и корректировались на региональный прожиточный минимум. Предполагалось, что не более 50% оставшихся средств после вычета обязательных расходов идет на автомобиль и кредит — КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупку и сезонную смену резины, налоги, платные парковки и пр. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке займа в три года.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатами в 49,4% и 44,8% по доле семей, соответственно. Замыкают список Ингушетия и Чечня с долей семей 1,9% и 2,3% соответственно. 

авторынок
доходы населения
Комментарии (2)

Дорогой автомобиль
39 минут назад
А "недорогой автомобиль" существует?
Чудеса
сегодня, 16:17
Хоть посмеяться. Спасибо за новость.
