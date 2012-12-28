Липецкая область попала на 34 место по доступности покупки нового автомобиля

Купить и содержать недорогой автомобиль в Липецкой области может себе позволить лишь 18% семей. Исследование провели аналитики РИА Новости.





Липецкая область заняла 34 место в рейтинге регионов России по доступности покупки новых автомобилей. Позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль до 1,3 миллиона рублей в кредит в 2025 году могут 18,1% липецких семей. Купить в кредит и содержать более дорогое авто (среднего сегмента) стоимостью 2,9 миллиона рублей могут 4,2% семей.Ранжирование регионов проводилось по доле семей, которые могли одновременно выплачивать кредит за новый автомобиль, нести все расходы на его содержание и покрывать повседневные нужды. Доходы семей оценивались с учетом уплаты НДФЛ и корректировались на региональный прожиточный минимум. Предполагалось, что не более 50% оставшихся средств после вычета обязательных расходов идет на автомобиль и кредит — КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупку и сезонную смену резины, налоги, платные парковки и пр. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке займа в три года.Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатами в 49,4% и 44,8% по доле семей, соответственно. Замыкают список Ингушетия и Чечня с долей семей 1,9% и 2,3% соответственно.