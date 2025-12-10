Происшествия
331
42 минуты назад
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Экс-чиновник минсельхоза даёт показания по громкому делу о хищении 2,5 миллиарда рублей.
Напомним, 56-летний экс-чиновник Минсельхоза задержан сотрудниками ФСБ летом 2024 года в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска и с тех пор находится под стражей.
Уголовное дело Олега Донских насчитывает 157 томов. Он обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных частью четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а также преступлении по части первой статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) — во время обыска после задержания у Донских нашли самодельный револьвер.
По данным следствия, с 2007 по 2009 год Донских с сообщниками через подконтрольные им фирмы похитил кредитные средства АО «Россельхозбанк». Также он обвиняется в незаконном завладении средствами ОАО «Росагролизинг», полученными для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы.
В своём выступлении Олег Донских сначала отметил, что внимательно изучил обвинительное заключение и многого из упомянутых в материалах дела событий не знал.
— Я человек системный, и моя цель ещё до начала процесса, вы знаете, была уйти на СВО. К сожалению, со мной эта система не работает! Какие-то непонятные непреодолимые силы не позволили мне уйти на СВО безо всяких приключений. Теперь придётся давать показания… Ваша честь, для меня будет сегодня тяжело говорить о тех событиях, чтобы не судить тех людей, которые давали на меня показания. Но с божьей помощью, я думаю, у меня получится это сделать… Следствие по мне строилось, в основном, на показаниях моих бывших партнёров. А материалы дела больше оправдывают меня, чем обвиняют. А мои партнёры настолько запутались в своих показаниях, что и сами не понимали, где они говорят правду, где ложь… Но я попробую рассказать о тех событиях, о том, что я знал до 2008-2009 года максимально честно, — заявил в начале своего монолога Олег Донских.
Рассказ Олег Донских начал с длинной предыстории — он подробно рассказывал свою биографию, начиная от рождения в Добринке в семье первого секретаря Липецкого обкома КПСС.
— Меня с детства учили любить родину, труд, уважать людей. Мы с детства с сестрой хорошо понимали ответственность, которая на нас лежит, что мы не можем подвести своего отца.. В 1978-м году мы переехали в Липецк и в доме №6 на Кузнечной в подъезде я встретил свою будущую жену — она моя первая и последняя, у нас двое детей прекрасных, внуки... — Признавался в любви сидящей в зале суда жене Олег Донских, как бы отметая все ходящие вокруг него слухи.
Олег Донских также напомнил, что служил в пограничных войсках и закончил службу заместителем командира взвода, пройдя антитеррористическую подготовку — мол, его навыки бы пригодились на СВО.
Также Донских рассказывал о своей активной работе с селянами. А вот до сути дела за час монолога до объявления красного уровня опасности, когда в процессе был объявлен перерыв, дошло едва-едва.
Олег Донских рассказал, что примерно с 2000-2001 года был знаком с Игорем Коняхиным. Он был нужен Донских «как человек более жёсткий в бизнесе». Но он «был хорошим честным парнем со сложным характером». Вместе они занимались различными видами деятельности, в том числе металлом.
Олег Донских рассказывал о себе как о человеке, который поднимал сельское хозяйство Липецкой области с колен: приводил в порядок пахотные угодья, построил ферму, восстановил три хозяйства к 2005-му году… Он говорил о том, что никак не влиял на деятельность «Росагролизинга» — государственной компании.
Деловые отношения с Сергеем Бурдовским у Донских начались в 2005-м году — с момента приобретения Пушкинского спиртзавода. В 2006-2007-м году были крупные проекты с совместным участием «Росагролизинга» и банков — строительство завода по переработке картона и маслоэкстракционного завода «Либойл». Эти проекты реализованы. Вели их специально нанятые руководители — они полностью отвечали за экономику проектов, отношения с кредитными организациями, строительство, комплектование оборудованием и несли ответственность за показатели перед акционерами. Например, руководителем проекта «Либойл» был Кудра. «Мы только контролировали исполнение этих проектов и проекты все были выполнены на 100%», — сказал Донских.
Со слов Донских, c 2007-го года он стал отходить от хозяйственной деятельности, от управления финансово-хозяйственной деятельностью всех предприятий, в которых участвовал. А в 2008-м в связи с работой в «Росагролизинге» передал всю свою хозяйственную деятельность Игорю Коняхину.
— Я не занимался в «Росагролизинге» никакой финансово-хозяйственной деятельностью, от слова совсем, — заявил Олег Донских.
По словам Олега Донских, спиртзавод — ООО «ЦВК» был полностью проектом Сергея Бурдовского от названия завода до проектирования и комплектации.
Бизнес-план был хороший: завод мощностью в два миллиона декалитров водки должен был приносить в месяц 100 миллионов рублей чистой прибыли и в такой проект с удовольствием вошёл бы любой бизнес. Поэтому никаких опасений проект у Олега Донских не вызывал. А легендарную липецкую водку «Матрёшка» и вовсе собирались продавать иностранным оптовым компаниям!
Олег Донских уверяет, что никаких «мутных схем» Бурдовскому — «человеку, который занимался левым спиртом», не предлагал. Да и работа по строительству спирзавода с подрядчиками шла достаточно успешно — его планировали запустить всего за полтора года. К концу 2008-го года завод был практически готов. Возникали только формальные сложности, которые пытались всячески решать. Помогал Олег Донских. Например, при подключении газа выяснилось, что котлы не соответствуют проектной документации.
Напомним, партнёры Донских — липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский были задержаны и в 2017 году осуждены: на 9 лет и 11,5 года заключения. Подробности этого дела можно узнать здесь.
0
1
0
0
1
Комментарии