Ночью Липецк накроют метели

Регион окажется под властью холодных арктических масс. Но не надолго. До среды.

Сегодня в полночь наш регион окажется в тылу северо-атлантического циклона: в Липецкую область хлынут холодные арктические воздушные массы. Температура воздуха понизится до –8°С с нынешнего нуля.По данным областного центра Гидрометеорологии, ожидается снегопад, местами с метелью: порывы северного ветра будут достигать 20 м/с. На дорогах возможна гололедица.— Наступит обычная погода, в пределах климатической нормы, — сказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого «ЦГМС» Ольга Тоболина. — Однако уже в среду, по прогнозам, климатическая ситуация изменится. Снегопады прекратятся, ветер утихнет, температура воздуха поднимется до нуля.