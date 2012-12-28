Все новости
Погода в Липецке
802
сегодня, 13:38
1

Ночью Липецк накроют метели

Регион окажется под властью холодных арктических масс. Но не надолго. До среды.

Сегодня в полночь наш регион окажется в тылу северо-атлантического циклона: в Липецкую область хлынут холодные арктические воздушные массы. Температура воздуха понизится до –8°С с нынешнего нуля. 

По данным областного центра Гидрометеорологии, ожидается снегопад, местами с метелью: порывы северного ветра будут достигать 20 м/с. На дорогах возможна гололедица.

— Наступит обычная погода, в пределах климатической нормы, — сказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого «ЦГМС» Ольга Тоболина. — Однако уже в среду, по прогнозам, климатическая ситуация изменится. Снегопады прекратятся, ветер утихнет, температура воздуха поднимется до нуля.
метель
снегопад
1
0
0
4
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГОСТЬ53
сегодня, 13:44
Ура, ура, ура !
Ответить
