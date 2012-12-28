Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Погода в Липецке
сегодня, 13:38
Ночью Липецк накроют метели
Регион окажется под властью холодных арктических масс. Но не надолго. До среды.
По данным областного центра Гидрометеорологии, ожидается снегопад, местами с метелью: порывы северного ветра будут достигать 20 м/с. На дорогах возможна гололедица.
— Наступит обычная погода, в пределах климатической нормы, — сказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого «ЦГМС» Ольга Тоболина. — Однако уже в среду, по прогнозам, климатическая ситуация изменится. Снегопады прекратятся, ветер утихнет, температура воздуха поднимется до нуля.
