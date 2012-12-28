В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке

Выяснилось, что купленное по наказам избирателей искусственное дерево просто некому поставить.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета обсуждали новогоднее убранство Липецка. Выяснилось, что помимо нескольких праздничных локаций, которые украсили за счет городского бюджета — площадей Петра Великого, Соборной, Клименкова, территорий у городских ДК, микрорайонов, — в городе будут установлены 37 так называемых народных елки, купленных по наказам избирателей на внебюджетные средства. Но оказалось, что в одном месте новогодняя елка так и не появилась.О том, что елки нет в сквере Белана, заявил депутат Артем Голощапов. По его словам, искусственное дерево куплено в 2019 году по наказам избирателей. В 2019-2024 годах елку ставили сначала в 27-м микрорайоне у дома на Хорошавина, 4, потом в сквере Белана. Но сейчас этой елки нет. «Где она?» — спросил депутат.На вопрос ответил вице-мэр Павел Кузнецов. Он сообщил, что елка 10-го избирательного округа лежит на складе АО «Зеленхоз». И ждет не дождется, когда ее оттуда заберут.— А сколько стоит смонтировать такую елку? — поинтересовался председатель депутатской комиссии Борис Понаморев.Оказалось, 50-55 тысяч с учетом последующего демонтажа. Так что есть вероятность, что эта купленная за счет тогда еще «депутатского миллиона» елка не станет «брошенкой».