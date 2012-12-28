Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Выяснилось, что купленное по наказам избирателей искусственное дерево просто некому поставить.
О том, что елки нет в сквере Белана, заявил депутат Артем Голощапов. По его словам, искусственное дерево куплено в 2019 году по наказам избирателей. В 2019-2024 годах елку ставили сначала в 27-м микрорайоне у дома на Хорошавина, 4, потом в сквере Белана. Но сейчас этой елки нет. «Где она?» — спросил депутат.
На вопрос ответил вице-мэр Павел Кузнецов. Он сообщил, что елка 10-го избирательного округа лежит на складе АО «Зеленхоз». И ждет не дождется, когда ее оттуда заберут.
— А сколько стоит смонтировать такую елку? — поинтересовался председатель депутатской комиссии Борис Понаморев.
Оказалось, 50-55 тысяч с учетом последующего демонтажа. Так что есть вероятность, что эта купленная за счет тогда еще «депутатского миллиона» елка не станет «брошенкой».
