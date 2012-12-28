Все новости
Общество
953
сегодня, 12:03
4

В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке

Выяснилось, что купленное по наказам избирателей искусственное дерево просто некому поставить.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета обсуждали новогоднее убранство Липецка. Выяснилось, что помимо нескольких праздничных локаций, которые украсили за счет городского бюджета — площадей Петра Великого, Соборной, Клименкова, территорий у городских ДК, микрорайонов, — в городе будут установлены 37 так называемых народных елки, купленных по наказам избирателей на внебюджетные средства. Но оказалось, что в одном месте новогодняя елка так и не появилась.

О том, что елки нет в сквере Белана, заявил депутат Артем Голощапов. По его словам, искусственное дерево куплено в 2019 году по наказам избирателей. В 2019-2024 годах елку ставили сначала в 27-м микрорайоне у дома на Хорошавина, 4, потом в сквере Белана. Но сейчас этой елки нет. «Где она?» — спросил депутат.

На вопрос ответил вице-мэр Павел Кузнецов. Он сообщил, что елка 10-го избирательного округа лежит на складе АО «Зеленхоз». И ждет не дождется, когда ее оттуда заберут.

— А сколько стоит смонтировать такую елку? — поинтересовался председатель депутатской комиссии Борис Понаморев.

Оказалось, 50-55 тысяч с учетом последующего демонтажа. Так что есть вероятность, что эта купленная за счет тогда еще «депутатского миллиона» елка не станет «брошенкой».
Новый год
Комментарии (4)

ха-ха
18 минут назад
опять Зеленхоз .... То сухие спилить не может, то искусственные прячет.... Что то с ним не так)))
Ответить
сурьёзно?
32 минуты назад
в сквере Белана нет ёлки? как это пережить то теперь!!!? вот если там чистота и порядок это по моему куда важнее.
Ответить
Елена
39 минут назад
вот это новость!!!
Ответить
Да уж…
39 минут назад
Лучше бы комиссия по транспорту обсудила отвратительную работу общественного транспорта в Липецке!
Ответить
