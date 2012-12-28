Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Вице-губернатор возмутился тем, что депутаты Липецкого областного Совета не поют гимн Российской Федерации.
— У нас, может, кто-то слов гимна не знает? Или кто-то стесняется? Может, подумаете Владимир Витальевич (спикер облсовета Владимир Сериков, прим. ред.) может, каких-то других людей сюда позовем, чтобы они думали об этом? На каких мероприятиях только не присутствую — детей мы учим правильно — они исполняют гимн. Ну ладно, один куплет. Мы, наверное, являемся примером всем здесь сидящие, да? Это одна история, и вторая история — по поводу минуты молчания (…) она называется минута, а не 15 секунд. Потому, что за минуту человек начинает хотя бы о чем-то задумываться? — обратился в зал Роман Балашов.
Председатель облсовета Владимир Сериков поблагодарил вице-губернатора за критику.
Выпускник военно-воздушной академии имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина, ветеран СВО и один из первых выпускников программы «Время героев» Роман Балашов работает в правительстве области с апреля 2025 года. Он курирует вопросы мобилизационной подготовки, спорта и молодёжной политики.
GOROD48 не нашел в законодательстве прямого указания на исполнение гимна при его звучании. Статья 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гимне Российской Федерации» гласит: «При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины — без головных уборов. В случае, если исполнение Государственного гимна Российской Федерации сопровождается поднятием Государственного флага Российской Федерации, присутствующие поворачиваются к нему лицом».
Напомним, Липецком областном Совете уже случались конфликты связанные с исполнением гимна. На закрытии сессии 11 ноября 2021 года коммунист Александр Ушаков под музыку гимна России пел слова из гимна СССР. Депутат-единоросс Максим Толстопятов посчитал пение коллеги нарушением федерального конституционного закона «О государственном гимне Российской Федерации» и обратился в комиссию облсовета по этике. Та жалобу Толстопятова рассмотрела и даже обратилась за юридической оценкой исполнения Ушакова в полицию. На депутата-коммуниста в итоге составили протокол об административном правонарушении по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации». В суде же, где этот протокол рассматривался, его сочли неверно составленным и вернули обратно. Новый протокол полицейские составлять не стали.
