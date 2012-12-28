Все новости
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
В области введен красный уровень
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Объявлен отбой ракетной опасности
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Фиктивно утилизировавший строительные отходы подрядчик должен вернуть 1,1 миллиона рублей
Миша уже спит, а Маша еще гуляет
49-летний мужчина пострадал во время пожара в грязинской пятиэтажке
22-летняя липчанка хотела купить парфюмерию и перевела мошенникам 95 000 рублей
сегодня, 11:43
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»

Вице-губернатор возмутился тем, что депутаты Липецкого областного Совета не поют гимн Российской Федерации.

Сегодня сессия Липецкого областного Совета депутатов началась с эмоционального выступления вице-губернатора Романа Балашова. Слово он попросил после того, как в зале прозвучал государственный гимн, а депутаты по предложению председателя Совета Владимира Серикова почтили молчанием память создателя Елецкого университета Валерия Кузовлева, который был их коллегой в течение трех созывов.



— У нас, может, кто-то слов гимна не знает? Или кто-то стесняется? Может, подумаете Владимир Витальевич (спикер облсовета Владимир Сериков, прим. ред.) может, каких-то других людей сюда позовем, чтобы они думали об этом? На каких мероприятиях только не присутствую — детей мы учим правильно — они исполняют гимн. Ну ладно, один куплет. Мы, наверное, являемся примером всем здесь сидящие, да? Это одна история, и вторая история — по поводу минуты молчания (…) она называется минута, а не 15 секунд. Потому, что за минуту человек начинает хотя бы о чем-то задумываться? — обратился в зал Роман Балашов.

Председатель облсовета Владимир Сериков поблагодарил вице-губернатора за критику.

Выпускник военно-воздушной академии имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина, ветеран СВО и один из первых выпускников программы «Время героев» Роман Балашов работает в правительстве области с апреля 2025 года. Он курирует вопросы мобилизационной подготовки, спорта и молодёжной политики.

GOROD48 не нашел в законодательстве прямого указания на исполнение гимна при его звучании. Статья 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гимне Российской Федерации» гласит: «При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины — без головных уборов. В случае, если исполнение Государственного гимна Российской Федерации сопровождается поднятием Государственного флага Российской Федерации, присутствующие поворачиваются к нему лицом».

Напомним, Липецком областном Совете уже случались конфликты связанные с исполнением гимна. На закрытии сессии 11 ноября 2021 года коммунист Александр Ушаков под музыку гимна России пел слова из гимна СССР. Депутат-единоросс Максим Толстопятов посчитал пение коллеги нарушением федерального конституционного закона «О государственном гимне Российской Федерации» и обратился в комиссию облсовета по этике. Та жалобу Толстопятова рассмотрела и даже обратилась за юридической оценкой исполнения Ушакова в полицию. На депутата-коммуниста в итоге составили протокол об административном правонарушении по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации». В суде же, где этот протокол рассматривался, его сочли неверно составленным и вернули обратно. Новый протокол полицейские составлять не стали.
облсовет
сессия
Роман Балашов
Сначала новые
санитар
3 минуты назад
Парламент - не место для дискуссий. Работать надо.
Елена
3 минуты назад
поддерживаю Романа, наши Липецкие депутаты слов гимна не знают, поэтому и не поют.
Очевидец
5 минут назад
Не с главного начал вице-губернатор. Делом надо заняться, а не атрибутикой.
Липчанин
15 минут назад
Съедят скоро его. Жаль. Первые публичные слова и правильные. Главное, чтобы это были не просто слова, но дела.. Удачи парню, чтобы не сломали.
Кого то
21 минуту назад
Скоро уволят
Юрист
24 минуты назад
Ротация давно просится. Что мало участников СВО. А то все директора АО, ООО, ГУИ, НИИ, УК.
Может
33 минуты назад
Тебе Рома в школе -35,в Сселках провести уроки Мужества.А то тут патриотизмом и не пахнет.
Может
38 минут назад
Пора в Сселках ,в школе-35 начать проводить уроки Мужества.А то что то там не видно патриотизма.
КОНТИНГЕНТ
45 минут назад
только бюджет проедать
