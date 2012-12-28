В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение

Отделение закрывается с формулировкой «в связи со снижением уровня заболеваемости». Персоналу предлагают работу в районной больнице и в Липецке.

В редакцию GOROD48 позвонил родственник сотрудницы ГУЗ «Усманский противотуберкулёзный детский санаторий» и сообщил, что его закрывают.Мы обратились в санаторий, где нам сообщили, что такие слухи есть. Но сотрудники учреждения пока не получали никаких уведомлений от работодателя.— Не знаем, куда нас денут. Но мы уже и так не самостоятельное юрлицо: с марта наш санаторий вошел в состав областного противотуберкулезного диспансера.Тем временем региональное министерство здравоохранения обозначило дату закрытия отделения.«С 16 марта детское противотуберкулезное отделение в Усмани прекращает свое существование. Это связано со снижением уровня заболеваемости туберкулезом. Все дети, которым требуется помощь фтизиатра, будут лечиться в Липецке. Для этого возможностей более, чем достаточно. В областном противотуберкулезном диспансере действует 20 коек круглосуточных и 20 дневного стационара. Заболеваемость туберкулезом детского населения в Липецкой области традиционно ниже среднероссийского показателя. За 9 месяцев этого года зарегистрирован всего 1 случай заболевания туберкулезом среди детей».Сейчас в Усманском детском санатории работают 119 сотрудников. Всем будут предложены вакансии как в противотуберкулезном диспансере в Липецке, так и в районной больнице.