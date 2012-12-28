Все новости
Общество
290
сегодня, 12:16
5

Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

На нее в городском бюджете просто нет денег.

Счетная палата Липецка в своем резюме на принятый вчера в первом чтении проект городского бюджета на 2026 год предложила мэрии сократить одну из 17 муниципальных программ под названием «Укрепление общественного здоровья» со сроком реализации в 2024-2027 годах.

В резюме аудиторов сказано, что этот документ не соответствует критериям муниципальной программы, так как на ее реализацию в городском бюджете нет ни копейки. У этой программы, кстати, не было источников финансирования в 2024 и 2025 годах. Не предусмотрено ее финансирование и проектом бюджета следующего года. То есть эта программа не имеет даже признаков документа стратегического планирования.

Впрочем, нужна ли такая программа, если профильный департамент мэрии заявляет о ежегодном росте числа горожан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом? Весной этого года председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Елена Стародубцева заявила в Липецком горсовете, что доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигла 63,9%. По итогам этого года, вероятно, двое из трех горожан будут объявлены спортсменами.

hjk1m7d3fkrtr9nzlnuzgwnhgi5yg9a7.jpg

Кстати, ровно 10 лет назад, в 2015-м, в Липецке физкультурой и спортом занимались более 130 тысяч человек. Т.е. каждый третий. Откуда вообще берутся эти цифры? Из ответа тогдашнего председателя городского департамента физической культуры и спорта Олега Токарева следовало, что данные формирует Липецкстат, а цифры статистики получают, в свою очередь, от руководителей физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ, учреждений школьного и дошкольного образования. «В статистику вносят детей в возрасте от трех лет и пожилых людей до 76 лет», — сказал тогда Олег Токарев.
Сначала новые
Да уж
19 минут назад
У нас и так все здоровы. Скорая вчера не приехала - у них много вызовов. Вызвали сегодня врача на дом. Врач позвонила и сказала: идите в поликлинику, там выделен бокс для больных. Температура 39.5.
Ответить
Вот
20 минут назад
цифры обескураживают, зато методика подсчета волшебная.
Ответить
Для граждан
32 минуты назад
Наверно передавали и персональные данные?
Ответить
Исправьте в заголовке
32 минуты назад
"Аудиторы рекомендовала" - Аудиторы рекомендовалИ
Ответить
Бабушка
54 минуты назад
а вы верите "Липецкстату" ?!
Ответить
