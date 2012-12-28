Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
На нее в городском бюджете просто нет денег.
В резюме аудиторов сказано, что этот документ не соответствует критериям муниципальной программы, так как на ее реализацию в городском бюджете нет ни копейки. У этой программы, кстати, не было источников финансирования в 2024 и 2025 годах. Не предусмотрено ее финансирование и проектом бюджета следующего года. То есть эта программа не имеет даже признаков документа стратегического планирования.
Впрочем, нужна ли такая программа, если профильный департамент мэрии заявляет о ежегодном росте числа горожан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом? Весной этого года председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Елена Стародубцева заявила в Липецком горсовете, что доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигла 63,9%. По итогам этого года, вероятно, двое из трех горожан будут объявлены спортсменами.
Кстати, ровно 10 лет назад, в 2015-м, в Липецке физкультурой и спортом занимались более 130 тысяч человек. Т.е. каждый третий. Откуда вообще берутся эти цифры? Из ответа тогдашнего председателя городского департамента физической культуры и спорта Олега Токарева следовало, что данные формирует Липецкстат, а цифры статистики получают, в свою очередь, от руководителей физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ, учреждений школьного и дошкольного образования. «В статистику вносят детей в возрасте от трех лет и пожилых людей до 76 лет», — сказал тогда Олег Токарев.
