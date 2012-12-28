Общество
В Липецке значительно подешевели капремонты детских садов
Обновление 66-го детского сада в этом году обошлось бюджету в 150 млн рублей. На ремонты трех детских садов в следующем году выделили сопоставимую сумму —165 миллионов.
Исполнителей работ заказчик хочет найти в декабре. Ремонты всех трех детских садов должны начаться 1 июня и закончится к 30 сентября.
Напомним, что в этом году в Липецке капитально обновили за счет, главным образом, федеральных средств, 66-й детский сад на улице Гагарина. Общестроительные и отделочные работы, а также новое оборудование для пищеблока и мебель для этого учреждения обошлись бюджету в 149,7 млн рублей. Подрядчиком была воронежская компания «Спецстрой» Сергея Загорули.
Программу капитального ремонта детских садов президент России анонсировал в феврале 2024 года в послании к Федеральному собранию. Она началась в этом году. Финансирование программы вместе с программой капремонта школ, рассчитанной до 2030 года, составит около 400 млрд рублей. Тем детсадам, которые попали в программу первыми, повезло, как это видно на примере 66-го детского сада, где обновили даже фасад. А вот бюджеты ремонтов детсадов следующего года значительно урезали.
