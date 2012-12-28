Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны

Мэрия перешла на новый порядок зимней уборки города.

Сегодня члены комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета узнали о новом порядке зимней уборки. По словам вице-мэра Павла Кузнецова, центральные улицы Липецка будут обрабатываться или реагентом «Бионорд», или чистой технической солью, а пескосоляную смесь будут использовать в микрорайонах и в частном секторе.Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Суворин сообщил о том, что МБУ «Управление благоустройства Липецка» заготовило 47 202 тонны противогололедных материалов. Общая площадь разовой механизированной уборки города растет год от года и теперь составляет без малого 6 млн кв. метров. Уборкой будут заниматься 105 единиц коммунальной спецтехники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики. Вся она оборудована системой отслеживания ГЛОНАСС. Еще 320 тыс. кв. метров будут убираться вручную муниципальные дворники.Вице-спикер Игорь Подзоров поинтересовался, какую территорию города сможет закрыть МБУ при обильном снегопаде? Александр Суворин ту же заявил, что всю. Но тут же добавил, что при интенсивном снегопаде в кратчайший период убрать снег с дорог им тротуаров муниципальное управление не сможет. «Нам нужно время, чтобы сначала почистить центр, прилегающие улицы, потом частный сектор».Депутат Андрей Выжанов уточнил, какая ситуация в МБУ с водителями? Ему ответили, что штаты укомплектованы на 100 процентов. Но не сказали, достаточно ли водителей и механизаторов для работы в три смены, а это важно. Председатель комиссии, первый вице-спикер Борис Понаморев поинтересовался тем, достаточно ли в МБУ дворников? Оказалось, организации не хватает трети уборщиков территории, или 40-45 человек.Депутат Олег Косолапов спросил, будет ли закреплена уборочная техника за частным сектором? Председатель департамента ответил, что да, уборка частного сектора от снега будет осуществляться по заявкам жителей. Для этого мэрия заключила контракты со сторонними организациями на 85 млн рублей для механизированной уборки и вывозу снега.— Соблюдают ли управляющие компании нормативы по уборке дворов от снега? — спросил Игорь Подзоров.Вице-мэр Павел Кузнецов сказал, что департамент ЖКХ ведет с управляющими компаниями работу, чтобы у тех был личный подвижной состав. Сейчас, по данным мэрии, 91% «управляшек» имеет свои трактора или договоры на наем техники.