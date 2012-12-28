Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Пруд в центре Липецка уже несколько лет — грязевая яма.
Проверкой состояния пруда Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура и региональное министерство природных ресурсов и экологии занялись после обращения «Народного фронта».
«В чаше пруда находится мусор, в том числе, и автомобильные шины. В зависимости от температуры на улице от тины исходит жуткий запах. Когда-то Комсомольский пруд был любимым местом отдыха у липчан, сейчас люди обходят это место стороной», — говорилось в обращении.
При проверке выяснилось, что при спуске Комсомольского пруда для ремонта Плехановского моста, «решения о предоставлении водного объекта — реки Липовки у лица, ответственного за спуск воды с водного объекта Комсомольского пруда, не имелось».
Напомним, с 2023 по 2024 год чашу пруда очищала компания «Рус Сошки». В конце 2024 года пермская компания ООО «ИТР-Групп» взялась за разработку проекта капремонта водоотводной канавы от Комсомольского пруда до реки Воронеж, но не выполнила работу В этом году пруд спустили для ремонта Плехановского моста.
