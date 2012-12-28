Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
Читать все
На линию вышли новогодние трамваи, автобусы и электробусы
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Жители 116 новостроек получат первые квитанции на капремонт в 2026 году
Общество
На грязинской трассе собрался паровозик из трех машин: пострадали три человека
Происшествия
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Плехановский мост откроется ночью
Общество
С начала года в Липецкой области выявили 119 коррупционных преступлений
Происшествия
Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев
Общество
Читать все
Общество
990
сегодня, 11:49
7

Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда

Пруд в центре Липецка уже несколько лет — грязевая яма.

Природоохранная прокуратура подготовила представление главе администрации Липецка Роману Ченцову и председателю городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александру Суворину о содержании городскими службами Комсомольского пруда. Об этом сообщает липецкое отделение «Народного фронта».

Проверкой состояния пруда Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура и региональное министерство природных ресурсов и экологии занялись после обращения «Народного фронта».

«В чаше пруда находится мусор, в том числе, и автомобильные шины. В зависимости от температуры на улице от тины исходит жуткий запах. Когда-то Комсомольский пруд был любимым местом отдыха у липчан, сейчас люди обходят это место стороной», — говорилось в обращении.

При проверке выяснилось, что при спуске Комсомольского пруда для ремонта Плехановского моста, «решения о предоставлении водного объекта — реки Липовки у лица, ответственного за спуск воды с водного объекта Комсомольского пруда, не имелось».

Напомним, с 2023 по 2024 год чашу пруда очищала компания «Рус Сошки». В конце 2024 года пермская компания ООО «ИТР-Групп» взялась за разработку проекта капремонта водоотводной канавы от Комсомольского пруда до реки Воронеж, но  не выполнила работу  В этом году пруд спустили для ремонта Плехановского моста.
Комсомольский пруд
1
0
4
5
5

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
10 минут назад
Совершенно непонятно кто ответственный за это безобразие в центре города?...Помнится, ещё при Уваркиной ремонтировали этот пруд и опять нужен ремонт?
Ответить
Я вам больше скажу
25 минут назад
20 лет назад ,там деды карасей ловили только в путь,даже карп попадался!
Ответить
Тётя Мотя
26 минут назад
Уткам жить не где,безобразие.
Ответить
А что вы хотите?
41 минуту назад
Это вам не хвосты коровам крутить!Здравых в мерии нет!
Ответить
Александр
54 минуты назад
Необходимо сделать этот пруд официально оформить канализационным отстойником. Сколько денег.
Ответить
Да уж
сегодня, 12:04
Очень интересно, но не понятно
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 11:59
сколько же там осажено денег, аж страшно считать))
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить