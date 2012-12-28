Все новости
Общество
153
42 минуты назад
4

«#хочу здесь жить»: такой слоган на Плехановском спуске создаст из цветов «Зеленхоз»

Он заменит композицию этого года «80 лет Победы».

АО «Зеленхоз» стал единственным участником аукциона на содержание зеленых насаждений и озелененных территорий в Липецке в 2026 году, проведенного управлением главного смотрителя мэрии. Компания взяла лот по его начальной цене — за 167 956 003 рубля.

Контракт подразумевает содержание зеленых насаждений и озелененных территорий общего пользования, снос сухих и аварийных деревьев, санитарную обрезку деревьев, покосы газонов, содержание дорожек и урн в скверах и на бульварах.

Также в техническом задании к закупке сказано, что подрядчик должен создать зоны автоматизированного полива газонов на площади Ленина-Соборной и Театральной, обновить уже существующую систему автополива на площади Петра Великого.

«Зеленхозу» также необходимо изготовить и смонтировать металлические каркасы для цветочной композиции «#хочу здесь жить», которая весной должна заменить на Плехановском спуске логотип этого года: «80 лет Победы».
озеленение
3
3
0
3
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель Липецка
2 минуты назад
Уважаемый Зеленхоз! Спилите сухое дерево во дворе своего дома, под Вашими окнами! Стыдоба!!!
Ответить
Внуки
10 минут назад
Наша бабушка всю жизнь,а точнее 36 лет на этих клумбах!!! Итог здоровья нет,и пенсия 19 900!!! Как вам?
Ответить
Гость
17 минут назад
Жить на клумбе?Заманчивое предложение.
Ответить
Слоган
25 минут назад
Хочу здесь жить, а не выживать!
Ответить
