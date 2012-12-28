«#хочу здесь жить»: такой слоган на Плехановском спуске создаст из цветов «Зеленхоз»

Он заменит композицию этого года «80 лет Победы».

АО «Зеленхоз» стал единственным участником аукциона на содержание зеленых насаждений и озелененных территорий в Липецке в 2026 году, проведенного управлением главного смотрителя мэрии. Компания взяла лот по его начальной цене — за 167 956 003 рубля.Контракт подразумевает содержание зеленых насаждений и озелененных территорий общего пользования, снос сухих и аварийных деревьев, санитарную обрезку деревьев, покосы газонов, содержание дорожек и урн в скверах и на бульварах.Также в техническом задании к закупке сказано, что подрядчик должен создать зоны автоматизированного полива газонов на площади Ленина-Соборной и Театральной, обновить уже существующую систему автополива на площади Петра Великого.«Зеленхозу» также необходимо изготовить и смонтировать металлические каркасы для цветочной композиции «#хочу здесь жить», которая весной должна заменить на Плехановском спуске логотип этого года: «80 лет Победы».