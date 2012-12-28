40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком
«#хочу здесь жить»: такой слоган на Плехановском спуске создаст из цветов «Зеленхоз»
Он заменит композицию этого года «80 лет Победы».
Контракт подразумевает содержание зеленых насаждений и озелененных территорий общего пользования, снос сухих и аварийных деревьев, санитарную обрезку деревьев, покосы газонов, содержание дорожек и урн в скверах и на бульварах.
Также в техническом задании к закупке сказано, что подрядчик должен создать зоны автоматизированного полива газонов на площади Ленина-Соборной и Театральной, обновить уже существующую систему автополива на площади Петра Великого.
«Зеленхозу» также необходимо изготовить и смонтировать металлические каркасы для цветочной композиции «#хочу здесь жить», которая весной должна заменить на Плехановском спуске логотип этого года: «80 лет Победы».
