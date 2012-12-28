«Тревожность» — главное слово уходящего года в России

40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
GOROD48 пообщался с главным врачом областной психиатрической больницы Александром Пресняковым и главным внештатным психологом области Олесей Калягиной и узнал, что, по прогнозам ВОЗ, к 2030 году развивающаяся из состояния тревожности депрессия как причина утраты трудоспособности выйдет на второе место после сердечно‑сосудистых заболеваний. А значит, тревожность — это серьезно.
Тревожность как фон — это устойчивое состояние повышенного беспокойства, при котором человек живет с постоянным ощущением внутреннего напряжения, ожиданием неприятностей, дискомфортом без явной внешней угрозы. В отличие от эпизодической тревоги как естественной реакции на стресс, фоновая тревожность стала уже чертой повседневного существования миллионов.
— Сейчас тревожность как состояние стала причиной жалоб даже молодежи. Так что жалобы на тревожность можно назвать даже данью моде, — говорит Александр Пресняков.
Как психиатр, он работает с конкретными выявленными заболеваниями, в которых тревожность — обычное состояние пациентов. Официально признанных больными становится все больше. Статистики по этому году у главврача областной психиатрической больницы пока нет, но есть данные за предыдущие годы. Так, впервые выявленных пациентов с аффективными расстройствами в 2023 году в регионе было 114 человек, в 2024-м — 108. Если говорить об неврологических расстройствах, то в 2022 году на учет в области было поставлено 670 человек, в 2023-м — 730, в 2024-м — 771. И все эти случаи, конечно, можно плюсовать к выявленным ранее.
— Тревожность как общее состояние общества, как его ощущения, конечно, неуклонно растет.
Александр Пресняков признает, что из-за существующих стереотипов жители России не спешат обращаться с психологическими проблемами в государственные учреждения, боясь, что это скажется на карьере, на получении разрешений на владение оружием, водительских прав. Поэтому большинство людей, испытывающих ту же тревожность, обращается в частную медицину. В областную психиатрическую больницу, как правило, попадают уже на лечение препаратами, которые не купить без рецепта.
Главный внештатный психолог области Олеся Калягина считает, что тревожность перестала быть медицинским диагнозом и стала фоновым режимом жизни, реакцией на скорость перемен, неопределенность в будущем и информационный шум. Ей одинаково подвержены и мужчины, и женщины. Просто мужчины держат все в себе, а женщины как существа более эмоциональные говорят об этом вслух.
Олеся Колягина согласна с Александром Пресняковым в том, что тревожность помолодела. Если лет десять назад на чувство страха и беспокойства, ожидание худшего, ощущение беспомощности, навязчивые мысли о возможных опасностях, раздражительность чаще жаловались люди в возрасте 40–60 лет, то сейчас среди пациентов психологов все больше 18–30-летних и даже школьников.
— Начало взрослой жизни лишено для многих определенности. Жениться — не жениться, заводить ребенка — не заводить, разводиться — не разводиться, брать ипотеку — не брать ипотеку, идти в армию — не идти в армию.
Тревожность бывает связана с реальными страхами. Но тут все просто. Ушла опасность, ушла и тревожность, ноги которой растут из инстинкта самосохранения. Но, говоря о «тревожности» как слове года, Олеся Колягина рассказала о росте так называемой неадекватной тревожности, когда она долгое время остается у человека и не имеет очевидных причин. К примеру, возникает на события, которые раньше не беспокоили человека. Такая неадекватная тревожность появляется в любое время, мешает жить, работать, наслаждаться жизнью, не поддается контролю и не исчезает при попытках избавиться от нее самостоятельно. «Психотравмирующая ситуация прошла, но человек в ней застрял». И ему нужна специализированная медицинская помощь. Иначе тревожность перерастет в фобии или депрессию.
— Ученые выяснили, что в любом обществе лишь 20% людей можно назвать стрессоустойчивыми. Вот и считайте, сколько среди нас живет людей, испытывающих тревожность!
По словам Олеси Колягиной, тревожность можно снять адекватно и неадекватно. Адекватно — через физическую активность, которая подавляет гормоны страха. Плаванье, велосипед, прогулки. Да хоть полы мойте! Неадекватно подавлять тревожность алкоголем и наркотиками, заеданием калорийной пищей.
изображение сгенерировано ИИ
