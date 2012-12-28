Все новости
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
Легендарные лужи Липецка
Общество
«Тревожность» — главное слово уходящего года в России
Общество
Липецкая область попала на 34 место по доступности покупки нового автомобиля
Экономика
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
Пьяный дебошир плевался в полицейских и ударил одного ногой в грудь
Происшествия
В Липецке заработала предновогодняя «горячая линия»
Общество
Сила духа и спортивное единство царили на гранд-финале адаптивной лиги в Липецке
Общество
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Общество
314
сегодня, 15:58
8

«Тревожность» — главное слово уходящего года в России

Липецкие психологи и психиатры не советуют заедать стресс высококалорийной пищей и запивать его алкоголем.

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина выбрал словом года слово «Победа», а читатели в ходе голосования на сайте одной из книжных сетей большинством голосов остановились на слове «Тревожность», которое обошло «Победу», а также другие популярные в этом году слова: «Вера», «Договорнячок», «Кринж», «Любовь», «Мир», «Надежда», «Ожидание», «Перемены».

GOROD48 пообщался с главным врачом областной психиатрической больницы Александром Пресняковым и главным внештатным психологом области Олесей Калягиной и узнал, что, по прогнозам ВОЗ, к 2030 году развивающаяся из состояния тревожности депрессия как причина утраты трудоспособности выйдет на второе место после сердечно‑сосудистых заболеваний. А значит, тревожность — это серьезно.

Тревожность как фон — это устойчивое состояние повышенного беспокойства, при котором человек живет с постоянным ощущением внутреннего напряжения, ожиданием неприятностей, дискомфортом без явной внешней угрозы. В отличие от эпизодической тревоги как естественной реакции на стресс, фоновая тревожность стала уже чертой повседневного существования миллионов.

— Сейчас тревожность как состояние стала причиной жалоб даже молодежи. Так что жалобы на тревожность можно назвать даже данью моде, — говорит Александр Пресняков.

Как психиатр, он работает с конкретными выявленными заболеваниями, в которых тревожность — обычное состояние пациентов. Официально признанных больными становится все больше. Статистики по этому году у главврача областной психиатрической больницы пока нет, но есть данные за предыдущие годы. Так, впервые выявленных пациентов с аффективными расстройствами в 2023 году в регионе было 114 человек, в 2024-м — 108. Если говорить об неврологических расстройствах, то в 2022 году на учет в области было поставлено 670 человек, в 2023-м — 730, в 2024-м — 771. И все эти случаи, конечно, можно плюсовать к выявленным ранее.

— Тревожность как общее состояние общества, как его ощущения, конечно, неуклонно растет.

Александр Пресняков признает, что из-за существующих стереотипов жители России не спешат обращаться с психологическими проблемами в государственные учреждения, боясь, что это скажется на карьере, на получении разрешений на владение оружием, водительских прав. Поэтому большинство людей, испытывающих ту же тревожность, обращается в частную медицину. В областную психиатрическую больницу, как правило, попадают уже на лечение препаратами, которые не купить без рецепта.

Главный внештатный психолог области Олеся Калягина считает, что тревожность перестала быть медицинским диагнозом и стала фоновым режимом жизни, реакцией на скорость перемен, неопределенность в будущем и информационный шум. Ей одинаково подвержены и мужчины, и женщины. Просто мужчины держат все в себе, а женщины как существа более эмоциональные говорят об этом вслух.

Олеся Колягина согласна с Александром Пресняковым в том, что тревожность помолодела. Если лет десять назад на чувство страха и беспокойства, ожидание худшего, ощущение беспомощности, навязчивые мысли о возможных опасностях, раздражительность чаще жаловались люди в возрасте 40–60 лет, то сейчас среди пациентов психологов все больше 18–30-летних и даже школьников.

— Начало взрослой жизни лишено для многих определенности. Жениться — не жениться, заводить ребенка — не заводить, разводиться — не разводиться, брать ипотеку — не брать ипотеку, идти в армию — не идти в армию.

Тревожность бывает связана с реальными страхами. Но тут все просто. Ушла опасность, ушла и тревожность, ноги которой растут из инстинкта самосохранения. Но, говоря о «тревожности» как слове года, Олеся Колягина рассказала о росте так называемой неадекватной тревожности, когда она долгое время остается у человека и не имеет очевидных причин. К примеру, возникает на события, которые раньше не беспокоили человека. Такая неадекватная тревожность появляется в любое время, мешает жить, работать, наслаждаться жизнью, не поддается контролю и не исчезает при попытках избавиться от нее самостоятельно. «Психотравмирующая ситуация прошла, но человек в ней застрял». И ему нужна специализированная медицинская помощь. Иначе тревожность перерастет в фобии или депрессию.

— Ученые выяснили, что в любом обществе лишь 20% людей можно назвать стрессоустойчивыми. Вот и считайте, сколько среди нас живет людей, испытывающих тревожность!

По словам Олеси Колягиной, тревожность можно снять адекватно и неадекватно. Адекватно — через физическую активность, которая подавляет гормоны страха. Плаванье, велосипед, прогулки. Да хоть полы мойте! Неадекватно подавлять тревожность алкоголем и наркотиками, заеданием калорийной пищей.
Сначала новые
Бабаха
3 минуты назад
Раздули цены до московских в Липецке, а уровень московский забыли подтянуть, уровень Грязей по ценам Москвы в Липецке))) смех да и толко, но смех хреновый....
Ответить
Мнение психолога
14 минут назад
Как тут не тревожится, все ламбарды переполнены золотом, народ тащит свое золотишко чтоб дожить до следующей зарплаты, от зп до зп не хватает работягам дожить, где реальная статистика жизни в Липецке?
Ответить
Мистер очевидность
21 минуту назад
Только вычитал в лип новостях, оказывается только 4% липчан могут себе позволить автомобиль средней категории, ребята как тут не тревожится, народ явно беднеет, у самозанятых заказы стремительно падают, зарплаты стоят на месте, реально тревожный следующий год...
Ответить
Веселая вдова
34 минуты назад
Тревожусь уже 4-й год,на 5-й начну прибухивать.
Ответить
Елена
54 минуты назад
С такими новостями не то что тревожность, невроз разовьется.
Ответить
Иваныч
57 минут назад
Наши чиновники ночями наверное не спят чтобы это чувство у россиян не проходило с юности и до самой смерти. Какие штрафы только не придумывали, предложения рожать прямо после школы тоже звучали.
Ответить
Да уж
сегодня, 16:14
Депрессия? Выход есть - алкоголизм
Ответить
Нервная мать
сегодня, 16:03
Полы мыть при тревожности? Вот так и вылечивают. А потом люди с жизнью концы сводят.
Ответить
