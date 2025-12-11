Все новости
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома
Происшествия
Фиктивно утилизировавший строительные отходы подрядчик должен вернуть 1,1 миллиона рублей
Происшествия
Миша уже спит, а Маша еще гуляет
Общество
Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ
Экономика
Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий
Общество
49-летний мужчина пострадал во время пожара в грязинской пятиэтажке
Происшествия
22-летняя липчанка хотела купить парфюмерию и перевела мошенникам 95 000 рублей
Происшествия
Общество
43
8 минут назад

Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий

Об этом на сессии Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий сказала представителю прокуратуры области Сипану Ахоряну.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета заместитель главы города Светлана Сурмий представила проект программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Липецка до 2042 года» (аналогичная программа, рассчитанная до 2035 года, стала уже неактуальной).

Программу по заказу мэрии разработала компания «Рубин» из Санкт-Петербурга. Подрядчик обсчитал комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка в сумму, сопоставимую с тремя годовыми бюджетами города — 60 миллиардов рублей.

5318819514789072498.jpg+2025-12-11-13.56.35+niz.jpg

Самых больших расходов требует система водоотведения из-за необходимости пятого аэротенка для городских очистных сооружений — 31,8 млрд рублей. Второй статьей расходов по программе-2042 является обновление системы теплоснабжения — 11,4 миллиарда. Третьей по затратности стало развитие ливневой канализации — 10 миллиардов рублей (еще в октябре та же Светлана Сурмий говорила о сумасшедших 9,5 миллиардах). На реабилитацию городского водопровода требуются 4,9 миллиарда рублей, сетей электроснабжения — 1,1 миллиарда. Еще 1,1 миллиарда необходимы для обновления инфраструктуры сбора и утилизации бытового мусора.

Удивительно, но депутаты не задали вице-мэру ни одного вопроса. Возможно, потому, что не поверили в такие расчеты, возможно, из-за «эффекта Ходжи Насреддина», который пообещал падишаху за 20 лет научить говорить осла. Ведь в нашем случае до 2042 года — 17 лет. И кто из тех, кто сегодня слушал Светлану Сурмий, будь то чиновник или депутат, будет заседать в горсовете через столько лет?

Но не промолчал молодой представитель прокуратуры Сипан Ахоян. Он отработал за всех слуг народа, задав вице-мэру несколько резонных вопросов. Например, учтена ли программой-2042 надежность коммунальных услуг? Светлана Сурмий сказала, что после реализации всех мероприятий показатель аварийности должен стать нулевым.

Прокурор Ахоян заметил, что все расходы на программу ресурсоснабжающие организации переложат на горожан через тарифы. Это так, согласилась вице-мэр. Также прокурор обратил внимание на то, на что получает жалобы: на засоры в сетях канализации и на обрастающие мусором контейнерные площадки, особенно в зоне сплошной платной парковки. «Липчане паркуют машины во дворах, препятствуя тем самым работе «Эко-Пром-Липецк».

О засорах сетях Сипану Ахояну никто ничего не сказал, хотя на сессии присутствовали и гендиректор «РВК-Липецк» Вадим Негробов — в качестве депутата, и его заместитель Александр Шачнев — в числе приглашенных руководителей ресурсных компаний.



сегодняшний очередной засор канализации на улице Терешковой

На вопрос о мусоре ответил вице-мэр Павел Кузнецов. Он сообщил, что его вывоз с контейнерных площадок контролируют сотрудники управ, которые ежедневно обходят весь город. Также у двух таких площадок, куда привозят мусор сторонние лица, на улице Пожарского, 126 и на улице 40 лет Октября, 37 установлены комплексы фотофиксации нарушений Правил благоустройства «Страж» (фотоловушки к началу декабря зафиксировали 44 нарушителей, они будут оштрафованы судом по административным материалам мэрии. — прим. GOROD48). Павел Кузнецов согласился, что неплохо бы прибавить камер и к другим местам, где образуются несанкционированные свалки.
