Общество
168
19 минут назад
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
со ссылкой на уменьшение по этой причине существующей пропускной способности главных дорог и ухудшение экологии.
Напомним, что в октябре прошлого года тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил горсовету, что в Липецке есть ряд улиц, где возможно организовать специальные полосы для пассажирского транспорта. По словам Звонарева, речь шла о всех широких улицах: Московской, Катукова, Водопьянова, Гагарина, Циолковского, Неделина, проспекте Победы. И что всех работ там — лишь нанести новую дорожную разметку под выделенки.
Но, как выяснилось, новое руководство городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства положило эту идею под сукно.
«Выделение полос за счет имеющихся участков приведет к сокращению полос для движения транспортных средств, что снизит существующую пропускную способность магистральных улиц и негативно скажется на безопасности дорожного движения, в том числе на экологической обстановке. С учетом существующего трафика общественного транспорта организация выделенных полос нецелесообразна. В настоящее время значительных задержек в движении общественного транспорта не наблюдается. Организация выделенных полос для движения общественного транспорта является перспективным мероприятием, которое будет проработано в дальнейшем с учетом складывающейся дорожно-транспортной обстановки на улично-дорожной сети Липецка при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дорог», — такой ответ GOROD48 получил от администрации города.
На тех же публичных слушаниях Александр Полунин говорил о модульных островках безопасности, прописанных в свежем ГОСТ Р 70716-2021 «Безопасность пешеходов». Стандарты позволяют быстро обустраивать такие островки везде, где это необходимо, особенно в местах плохой видимости пешеходов или на аварийно-опасных участках дороги. Полунин предложил оборудовать такими модулями улицы Неделина, Московскую, Гагарина, Кривенкова, Хренникова, проспект Победы.
— В прошлом году этой темой заинтересовались в ГАИ, но не в мэрии. Теперь, когда на улицах Липецка за неполный 2025 год пострадало не менее 500 человек и 30 человек погибли, я вновь обращаю особое внимание на огромное количество смертей на наших улицах из-за недопустимого в мировой практике чрезмерного скоростного режима в городе, — заявил урбанист.
В мэрии ответили и на это предложение общественника:
«Островки безопасности, устанавливаемые на проезжей части автомобильных дорог, должны соответствовать нормам безопасности дорожного движения. Установка островков безопасности за счет сужения ширины полос для движения транспортных средств или изменения траектории движения недопустима. Целесообразность обустройства островков безопасности необходимо рассматривать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий, а также наличия технической возможности их обустройства. Работа в этом направлении будет продолжена. На автодорогах обустраиваются островки безопасности на разделительных полосах в ходе ремонта или реконструкции автодорог».
1
0
1
0
1
Комментарии