Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Была не была» – лишенный водительских прав липчанин вновь сел пьяным за руль BMW X5
Происшествия
В Липецке дешевеют сахар, мандарины и виноград
Общество
Угроза миновала, но не полностью
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Небо очистилось
Происшествия
В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
И вновь жёлтый уровень
Происшествия
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
Читать все
В Липецке дешевеют сахар, мандарины и виноград
Общество
«Была не была» – лишенный водительских прав липчанин вновь сел пьяным за руль BMW X5
Происшествия
И вновь жёлтый уровень
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Угроза миновала, но не полностью
Происшествия
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Небо очистилось
Происшествия
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
Читать все
Общество
168
19 минут назад

Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом

со ссылкой на уменьшение по этой причине существующей пропускной способности главных дорог и ухудшение экологии.

На публичных слушаниях по проекту городского бюджета 2026 года липецкий урбанист Александр Полунин говорил о необходимости приоритета общественного транспорта в Липецке над частным. Он заметил, что в городе существует лишь одна выделенная полоса «в жалкие 1,3 километра по улице Советской» и добавил, что из-за отсутствия таких полос на других улицах в заторах вместе с автомобилями стоят набитые пассажирами автобусы. Позже в своем Telegram-канале Александр Полунин написал, что видит проблему в нежелании мэрии погружаться в сложную, но важную тему: отрабатывать «бутылочные горлышки», согласовывать проект на всех уровнях, закреплять выделенки в документах транспортного планирования, корректировать расписания и обеспечивать контроль совместно с ГАИ. «Проблема ещё, очевидно, в недостатке компетенции и банальном страхе допустить ошибки при внедрении ВП».

Напомним, что в октябре прошлого года тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил горсовету, что в Липецке есть ряд улиц, где возможно организовать специальные полосы для пассажирского транспорта. По словам Звонарева, речь шла о всех широких улицах: Московской, Катукова, Водопьянова, Гагарина, Циолковского, Неделина, проспекте Победы. И что всех работ там — лишь нанести новую дорожную разметку под выделенки.

Но, как выяснилось, новое руководство городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства положило эту идею под сукно.

«Выделение полос за счет имеющихся участков приведет к сокращению полос для движения транспортных средств, что снизит существующую пропускную способность магистральных улиц и негативно скажется на безопасности дорожного движения, в том числе на экологической обстановке. С учетом существующего трафика общественного транспорта организация выделенных полос нецелесообразна. В настоящее время значительных задержек в движении общественного транспорта не наблюдается. Организация выделенных полос для движения общественного транспорта является перспективным мероприятием, которое будет проработано в дальнейшем с учетом складывающейся дорожно-транспортной обстановки на улично-дорожной сети Липецка при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дорог», — такой ответ GOROD48 получил от администрации города.

На тех же публичных слушаниях Александр Полунин говорил о модульных островках безопасности, прописанных в свежем ГОСТ Р 70716-2021 «Безопасность пешеходов». Стандарты позволяют быстро обустраивать такие островки везде, где это необходимо, особенно в местах плохой видимости пешеходов или на аварийно-опасных участках дороги. Полунин предложил оборудовать такими модулями улицы Неделина, Московскую, Гагарина, Кривенкова, Хренникова, проспект Победы.

y2h188l99oknxj2n23at4ze50ln5da74.jpg

— В прошлом году этой темой заинтересовались в ГАИ, но не в мэрии. Теперь, когда на улицах Липецка за неполный 2025 год пострадало не менее 500 человек и 30 человек погибли, я вновь обращаю особое внимание на огромное количество смертей на наших улицах из-за недопустимого в мировой практике чрезмерного скоростного режима в городе, — заявил урбанист.

В мэрии ответили и на это предложение общественника:

«Островки безопасности, устанавливаемые на проезжей части автомобильных дорог, должны соответствовать нормам безопасности дорожного движения. Установка островков безопасности за счет сужения ширины полос для движения транспортных средств или изменения траектории движения недопустима. Целесообразность обустройства островков безопасности необходимо рассматривать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий, а также наличия технической возможности их обустройства. Работа в этом направлении будет продолжена. На автодорогах обустраиваются островки безопасности на разделительных полосах в ходе ремонта или реконструкции автодорог».
транспорт
1
0
1
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить