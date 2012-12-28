Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб

Такого у нас еще не было.

Сегодня на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова анонсировала новый механизм пополнения городской казны: взыскание регрессом с чиновников нанесенного их действиями или бездействием материального ущерба горожанам.Татьяна Григорова рассказала оторопевшим депутатам, как будет работать такой механизм. Допустим, орган местного самоуправления принял нормативный акт, который идет в разрез с действующим законодательством. Кто-то обратится в суд и суд решит, что истец прав. В таком случае причиненный действиями муниципалитета материальный ущерб истцу может быть в порядке регресса взыскан с конкретного чиновника, по вине которого был нарушен закон.— Мы считаем, что сотрудники городской администрации будут добросовестнее относиться к своим должностным обязанностям, — объяснила причину разработки нового порядка Татьяна Григорова.— Интересно, чиновники понимают, что происходит? — пошутил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.В ответ некоторые из сотрудников мэрии, присутствовавших на заседании комиссии, прыснули в кулачки.