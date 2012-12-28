Все новости
Общество
сегодня, 16:25
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб

Такого у нас еще не было.

Сегодня на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова анонсировала новый механизм пополнения городской казны: взыскание регрессом с чиновников нанесенного их действиями или бездействием материального ущерба горожанам.

Татьяна Григорова рассказала оторопевшим депутатам, как будет работать такой механизм. Допустим, орган местного самоуправления принял нормативный акт, который идет в разрез с действующим законодательством. Кто-то обратится в суд и суд решит, что истец прав. В таком случае причиненный действиями муниципалитета материальный ущерб истцу может быть в порядке регресса взыскан с конкретного чиновника, по вине которого был нарушен закон.

— Мы считаем, что сотрудники городской администрации будут добросовестнее относиться к своим должностным обязанностям, — объяснила причину разработки нового порядка Татьяна Григорова.

— Интересно, чиновники понимают, что происходит? — пошутил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

В ответ некоторые из сотрудников мэрии, присутствовавших на заседании комиссии, прыснули в кулачки.
Комментарии (8)

vlad
27 минут назад
На что только человек не пойдёт ради собственной выгоды. ©
Ответить
гость
57 минут назад
Это ещë не все люди обращались за возмещением ущерба.
Ответить
Мерия
сегодня, 16:40
Это ещё не все новости. Рассматривается также поощрение чиновников за доставленную горожанам выгоду!
Ответить
А
сегодня, 16:35
Тополя почему выше пятиэтажных домов? Они по закону должны быть не выше крыши дома. А невыполнение этого предвестник аварийной ситуации. Так что пилите.
Ответить
Елена
сегодня, 16:34
в порядке регрессного иска взыскать...
Ответить
Житель
сегодня, 16:31
чиновников мелкого звена на такие должности устанете искать
Ответить
Александр Н.
сегодня, 16:30
Одолевают смутные сомнения.
Ответить
Сергей Б
сегодня, 16:29
А ведь это верно! Но будет ли работать? Или, как всегда, найдут " трелочника", который, к тому же, уже уволился (задним числом)?
Ответить
