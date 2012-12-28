Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»

Существующая загружена на 180%.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета представитель прокуратуры области Сипан Ахоян поинтересовался, будет ли построена еще одна школа в микрорайоне «Университетский»? Прокурор сообщил, что существующая школа загружена на 180%.Вице-мэр Липецка Светлана Сурмий ответила, что проектно-сметная документация строительства новой школы разрабатывается с прошлого года и этот процесс еще не завершен. Администрация Липецка будет искать помощи в финансировании проекта у федерального центра.По данным GOROD48, смета строительства новой школы на 1 500 мест у департамента строительства и архитектуры уже есть, и составляет неподъемные для городского бюджета три миллиарда рублей.В Липецке, кстати, в следующем году не будут строить ни школ, ни детских садов. На это просто нет средств. Между тем городу нужны как минимум три новые школы в районах интенсивной застройки: в том же «Университетском», на Соколе и в «Европейском» (там под новый социальный объект давно зарезервирован земельный участок и даже была попытка начать строительство за счет столичного концессионера, но тот отказался от своих планов).