Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
Как рассказать о себе бесплатно в федеральном СМИ, где полоса стоит три миллиона рублей?
Общество
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
Общество
Происшествия
498
46 минут назад
2

Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов

Сейчас материалы его дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ещё один несовершеннолетний водитель устроил аварию в Липецке. Эта история произошла ещё 9 ноября, но огласку получила только сейчас, когда виновника ДТП нашли.

9 ноября у дома №5 по улице Семашко подросток за рулём «ВАЗ-21063» не справился с управлением и врезался в «Киа Сид», после чего скрылся с места аварии. Но мальчика вычислили.

Выяснилось, что машину подросток купил через сайт объявлений в складчину с друзьями, автомобиль при этом они на учёт не поставили, но активно использовали, пока не случилось ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подростка допросили в присутствии отца. На мальчика составлены сразу несколько административных протоколов, в том числе за езду без прав (по части первой статьи 12.7 КоАП РФ), за невыполнение обязательств водителем в связи с ДТП (по части второй статьи 12.27 КоАП РФ), за езду без страховки (по части второй статьи 12.37 КоАП РФ).

Теперь подростком и его родителями занимается комиссия по делам несовершеннолетних.
авария
ДТП
0
0
3
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Оля
11 минут назад
Никто не займется, ГИБДД сократили видеокамеры вместо их.
Ответить
Может
41 минуту назад
И Сселковскими займётесь.А то носятся на всякой рвани.
Ответить
