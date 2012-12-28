Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов

Сейчас материалы его дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ещё один несовершеннолетний водитель устроил аварию в Липецке. Эта история произошла ещё 9 ноября, но огласку получила только сейчас, когда виновника ДТП нашли.9 ноября у дома №5 по улице Семашко подросток за рулём «ВАЗ-21063» не справился с управлением и врезался в «Киа Сид», после чего скрылся с места аварии. Но мальчика вычислили.Выяснилось, что машину подросток купил через сайт объявлений в складчину с друзьями, автомобиль при этом они на учёт не поставили, но активно использовали, пока не случилось ДТП.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подростка допросили в присутствии отца. На мальчика составлены сразу несколько административных протоколов, в том числе за езду без прав (по части первой статьи 12.7 КоАП РФ), за невыполнение обязательств водителем в связи с ДТП (по части второй статьи 12.27 КоАП РФ), за езду без страховки (по части второй статьи 12.37 КоАП РФ).Теперь подростком и его родителями занимается комиссия по делам несовершеннолетних.