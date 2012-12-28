Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
Происшествия
498
46 минут назад
2
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Сейчас материалы его дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
9 ноября у дома №5 по улице Семашко подросток за рулём «ВАЗ-21063» не справился с управлением и врезался в «Киа Сид», после чего скрылся с места аварии. Но мальчика вычислили.
Выяснилось, что машину подросток купил через сайт объявлений в складчину с друзьями, автомобиль при этом они на учёт не поставили, но активно использовали, пока не случилось ДТП.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подростка допросили в присутствии отца. На мальчика составлены сразу несколько административных протоколов, в том числе за езду без прав (по части первой статьи 12.7 КоАП РФ), за невыполнение обязательств водителем в связи с ДТП (по части второй статьи 12.27 КоАП РФ), за езду без страховки (по части второй статьи 12.37 КоАП РФ).
Теперь подростком и его родителями занимается комиссия по делам несовершеннолетних.
0
0
3
0
0
Комментарии (2)