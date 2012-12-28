Три водозабора оказались обесточенными из-за сваленных на линии электропередачи ветром деревьев

«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Сильный ветер стал причиной ряда нештатных ситуаций в Липецке. Стихия привела к аварии на сетях электроснабжения, вызвавшей отключение водозаборов и перебои с водой.
Ночью на объектах «Липецкэнерго» произошла авария, в результате которой были отключены три водозабора. Два из них уже запущены, а подключение скважин третьего ведется в ручном режиме. Вынужденный простой привел к снижению уровня воды в резервуарах. В связи с этим у жителей ряда микрорайонов, включая 1-19, Елецкий, Университетский, Опытной станции, центр города, Сокол и Карьер, возможно снижение давления вплоть до полного отсутствия воды.
Специалисты работают в усиленном режиме, резервуары наполняются. Ориентировочное время выхода системы на полноценный режим работы — 21:00.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей. Оставить заявку можно по телефонам 236-048, *6048.
В мэрии обратились к липчанам: Если вы увидите упавшее дерево или оборванные провода – сразу сообщайте в ЕДС по номеру: 88004504848.
