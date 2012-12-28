Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
246
37 минут назад
4
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Предложения и замечания к проекту можно подать до 22 декабря в департамент градостроительства и архитектуры.
Проектом предусмотрена реконструкция дороги на улице Зои Космодемьянской до четырех полос вместо двух существующих от кольцевой развязки с проспектом Мира до Грязинского шоссе в районе моста над железной дорогой у поселка Новая Жизнь. Согласно проекту, длина расширенной дороги составит 7 510 метров. Документ предусматривает реконструкцию 30 примыканий к обновленному линейному объекту, пяти перекрестков, строительство ливневой канализации с фильтрационными колодцами.
По данным GOROD48, речь идет всего лишь о проекте межевания. Денег на разработку проектно-сметной документации у заказчика нет. Соответственно, нет средств и на реализацию проекта, о необходимости которого говорят вот уже не один год.
Напомним, что в 2023 году 4-километровую улицу Зои Космодемьянской капитально отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На нее мэрия получила 4 года строительной гарантии. Следовательно, до истечения этого срока, то есть до 2027 года, ни о какой реконструкции дороги не может быть и речи.
Кстати, именно на этой дороге весной 2021 года закончилась карьера сенатора, экс-губернатора Липецкой области Олега Королева. 13 мая член Совета Федерации попал в череду дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых, на Зое, его «Лексус» с госномером м001мм48 снес с дороги автомобиль «Чери-Амулет» и скрылся с места аварии.
1
0
0
2
1
Комментарии (4)