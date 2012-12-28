Все новости
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
В Липецке начали маркировать товары «Честным знаком»
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
В домике Петра поселился конь Яшка
Общество
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
Анатолий Емельянов будет под домашним арестом до Дня святого Валентина
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
Общество
246
37 минут назад
4

В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской

Предложения и замечания к проекту можно подать до 22 декабря в департамент градостроительства и архитектуры.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка объявил о начале общественных обсуждений документации по планировке расширения дороги на улице Зои Космодемьянской и Грязинского шоссе. Заказчиком выступает областное министерство строительства и архитектуры. Проектировщик — компания «Зенит» из Челябинска.

Проектом предусмотрена реконструкция дороги на улице Зои Космодемьянской до четырех полос вместо двух существующих от кольцевой развязки с проспектом Мира до Грязинского шоссе в районе моста над железной дорогой у поселка Новая Жизнь. Согласно проекту, длина расширенной дороги составит 7 510 метров. Документ предусматривает реконструкцию 30 примыканий к обновленному линейному объекту, пяти перекрестков, строительство ливневой канализации с фильтрационными колодцами.

0tzwf9h0hdxspk9m35sroy9uxupq4ro6.jpg

По данным GOROD48, речь идет всего лишь о проекте межевания. Денег на разработку проектно-сметной документации у заказчика нет. Соответственно, нет средств и на реализацию проекта, о необходимости которого говорят вот уже не один год.

Напомним, что в 2023 году 4-километровую улицу Зои Космодемьянской капитально отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На нее мэрия получила 4 года строительной гарантии. Следовательно, до истечения этого срока, то есть до 2027 года, ни о какой реконструкции дороги не может быть и речи.

Кстати, именно на этой дороге весной 2021 года закончилась карьера сенатора, экс-губернатора Липецкой области Олега Королева. 13 мая член Совета Федерации попал в череду дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых, на Зое, его «Лексус» с госномером м001мм48 снес с дороги автомобиль «Чери-Амулет» и скрылся с места аварии.
Комментарии (4)

ИИ
2 минуты назад
Обсуждение проекта-вода в ступе. Затык происходит после ж/д моста в Новой жизни-однополсная дорога и перекресток со светофором. Данный проект-деньги на ветер,проект ради проекта.
Ответить
ВЛАДММИР
2 минуты назад
ДАВНО ПОРА
Ответить
Конечно
23 минуты назад
Это давно пора делать до самых Грязей.
Ответить
Депутат
30 минут назад
Давайте расширим Зою до шести полос, чтобы нынешние члены на "Лексусах" и "Порше" никого не смогли бы снести
Ответить
