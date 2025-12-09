Общество
445
48 минут назад
9
«Надо пару-тройку из них публично наказать»
В Липецком горсовете призвали безжалостно бороться с расклейщиками объявлений.
Сегодня проблему обклеивания столбов, стен зданий, остановок, дорожных знаков и светофоров обсуждал уже новый состав горсовета.
Председатель департамента развития территории мэрии Ольга Логинова сообщила, что с начала года сотрудники управ сняли без малого 4 000 незаконных рекламных объявлений. Все также используется автодозон — в базе ведомства находятся 532 номера нарушителей. Эта система работает: сами же расклейщики добровольно сняли 3 160 объявлений. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства сообщил, что раз в год моет 436 остановок общественного транспорта, очищая их и от незаконной рекламы и надписей. Силами МБУ «Липецкгорсвет» очищены в этом году 4 716 светоточек и светофоров, покрашены 677 опор на основных магистралях.
Но разве это дело, бить по хвостам?
— Надо пару-тройку этих гаденышей публично наказать! — рубанул депутат Олег Косолапов.
Но выяснилось, что сделать это непросто. Ольга Логинова сказала, что без МВД невозможно выяснить личности тех, кто рекламирует услуги через бумажные объявления. Поэтому автодозвон решает проблему вандализма лишь частично. Если говорить о расписанных рекламой запрещенных веществ стенах зданий, то их собственники или управляющие компании (если это жилой дом) не пишут соответствующие обращения в полицию о поиске вандалов. Начальник МБУ «Липецкгорсвет» Геннадий Мерзликин добавил, что такие обращения в полицию, как правило, возвращаются адресатам в виде отказных постановлений.
Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров в этот раз не говорил о белорусском опыте борьбы с расклейщиками, предложив воспользоваться опытом Воронежа. В этом городе до высоты двух метров столбы освещения аккуратно обтянуты сеткой-рабицей, к которой не приклеить объявления. «Думаю, что 50 пестрых бумажек на одном столбе выглядят куда хуже, чем столб, обтянутый рабицей».
Депутат поделился с мэрией еще одной идеей: сдать все интересные бизнесу остановки общественного транспорта под законную рекламу. «Замечено, что в уже занятых рекламой местах нет незаконных объявлений». А еще предложил оборудовать на улицах города специальные стенды для бумажных объявлений, протестировав идею в местах, отведенных под платные парковки. Также можно создать ресурс, куда бы любой житель Липецка мог бы сбрасывать с указанием места фотографии нарушений Правил благоустройства.
Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил мэрии не опускать руки. Он призвал чиновников совместно с региональным управлением ВМД разработать регламент, по которому муниципалитет мог бы выяснить персональные данные тех, чьи услуги рекламируют в нарушение городских Правил благоустройства, чтобы потом наказывать их по закону.
0
0
2
3
1
Комментарии (10)