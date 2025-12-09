Все новости
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
«Надо пару-тройку из них публично наказать»
Общество
Первый снег в Липецке
Общество
Плехановский мост откроется ночью
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Жители 116 новостроек получат первые квитанции на капремонт в 2026 году
Общество
Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев
Общество
С начала года в Липецкой области выявили 119 коррупционных преступлений
Происшествия
Жильцы трех домов остались без холодной воды
Общество
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
Общество
445
48 минут назад
9

«Надо пару-тройку из них публично наказать»

В Липецком горсовете призвали безжалостно бороться с расклейщиками объявлений.

Год тому назад старый состав Липецкого горсовета разбирался с тем, как мэрия борется с расклейщиками объявлений. Тогда департамент развития территории сообщил, что номера нарушителей Правил благоустройства с таких объявлений заносят в базу системы автоматического дозвона, после чего на них производится до 50 звонков в сутки, но проблема оказалась не решаемой. Тогда же депутат Игорь Подзоров рассказал о том, что в Витебске, белорусском городе-побратиме Липецка, он такого вандализма не видел и даже заявил, что городская администрация расписалась в своем полном бессилии в наведении порядка, безрезультатно потратив за три последних года семь миллионов рублей на очистку остановок от объявлений.

Сегодня проблему обклеивания столбов, стен зданий, остановок, дорожных знаков и светофоров обсуждал уже новый состав горсовета.

0a37jhbboecjlhf1s4kf9jqclov9mrhl.webp

collage.png+2025-12-09-13.52.35+niz.jpg

Председатель департамента развития территории мэрии Ольга Логинова сообщила, что с начала года сотрудники управ сняли без малого 4 000 незаконных рекламных объявлений. Все также используется автодозон — в базе ведомства находятся 532 номера нарушителей. Эта система работает: сами же расклейщики добровольно сняли 3 160 объявлений. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства сообщил, что раз в год моет 436 остановок общественного транспорта, очищая их и от незаконной рекламы и надписей. Силами МБУ «Липецкгорсвет» очищены в этом году 4 716 светоточек и светофоров, покрашены 677 опор на основных магистралях.

Но разве это дело, бить по хвостам?

— Надо пару-тройку этих гаденышей публично наказать! — рубанул депутат Олег Косолапов.

Но выяснилось, что сделать это непросто. Ольга Логинова сказала, что без МВД невозможно выяснить личности тех, кто рекламирует услуги через бумажные объявления. Поэтому автодозвон решает проблему вандализма лишь частично. Если говорить о расписанных рекламой запрещенных веществ стенах зданий, то их собственники или управляющие компании (если это жилой дом) не пишут соответствующие обращения в полицию о поиске вандалов. Начальник МБУ «Липецкгорсвет» Геннадий Мерзликин добавил, что такие обращения в полицию, как правило, возвращаются адресатам в виде отказных постановлений.

Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров в этот раз не говорил о белорусском опыте борьбы с расклейщиками, предложив воспользоваться опытом Воронежа. В этом городе до высоты двух метров столбы освещения аккуратно обтянуты сеткой-рабицей, к которой не приклеить объявления. «Думаю, что 50 пестрых бумажек на одном столбе выглядят куда хуже, чем столб, обтянутый рабицей».

Депутат поделился с мэрией еще одной идеей: сдать все интересные бизнесу остановки общественного транспорта под законную рекламу. «Замечено, что в уже занятых рекламой местах нет незаконных объявлений». А еще предложил оборудовать на улицах города специальные стенды для бумажных объявлений, протестировав идею в местах, отведенных под платные парковки. Также можно создать ресурс, куда бы любой житель Липецка мог бы сбрасывать с указанием места фотографии нарушений Правил благоустройства.

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил мэрии не опускать руки. Он призвал чиновников совместно с региональным управлением ВМД разработать регламент, по которому муниципалитет мог бы выяснить персональные данные тех, чьи услуги рекламируют в нарушение городских Правил благоустройства, чтобы потом наказывать их по закону.
вандализм
благоустройство
Комментарии (10)

Алоизий
6 минут назад
А что миллионы камер на всех столбах и углах бессильны? Или это другое?!
В этих
10 минут назад
Бумажках есть телефоны,и наказывайте.
Житель
11 минут назад
А что мешает посмотреть, как сделали в Воронеже? Там столбы обернули сеткой рабицей и нет проблем.
ГОРОЖАНКА
20 минут назад
А еще НАКАЗАТЬ за расклейку объявлений в подъездах на стены, которые отдираются с краской вместе.
Леликов Сергей г. Липецк
25 минут назад
Если хотите именно порядок то вот опыт из СССР:афишные тумбы и доски объявлений. Если с содержанием то тут проще наверное.
ГОРОЖАНКА
27 минут назад
А еще НАКАЗАТЬ за расклейку объявлений в подъездах на стены, которые отдираются с краской вместе.
Леликов Сергей г. Липецк
22 минуты назад
Да и с лифта убрать доски,со всяким "мусором",ни одной таблички о правилах безопасности при пользовании лифтом. Один рекламный мусор. Тоже самое в автобусах,и на автобусах. Да вообще в местах общественных,всю рекламу убрать.
Арка
34 минуты назад
На КТЗ часто вижу подъезжает машина с пассажирского сидения выбегает человек обклеивать остановку рекламой о рабочих и едут далее тут нужно камеры посмотреть и наказать водителя реализации авто в счет уборки города.
Леликов Сергей г. Липецк
45 минут назад
Если хотите именно порядок то вот опыт из СССР:афишные тумбы и доски объявлений. Если с содержанием то тут проще наверное.
