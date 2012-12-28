У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина

Он шел на прием к терапевту.

Сегодня в 7:10 на парковке у поликлиники №1 на улице Петра Смородина стало плохо 62-летнему мужчине, который собирался попасть на прием к участковому терапевту.Прохожие сообщили о человеке, которому стало плохо, в поликлинику. Как сообщает телеграм-канал регионального минздрава, дежурные сотрудники отделения неотложной помощи сразу приступили к реанимационным действиям, параллельно ожидая приезда реанимобиля.Мужчину пытались реанимировать в течение 30 минут. За его жизнь боролись врачи поликлиники и реанимационная бригада скорой помощи и медицины катастроф, но, к сожалению, безуспешно.По данным поликлиники, мужчина на учете кардиолога не состоял. Хронических заболеваний у него не было.По данному факту региональное министерство здравоохранения начала ведомственную проверку.