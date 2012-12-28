Происшествия
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Он шел на прием к терапевту.
Прохожие сообщили о человеке, которому стало плохо, в поликлинику. Как сообщает телеграм-канал регионального минздрава, дежурные сотрудники отделения неотложной помощи сразу приступили к реанимационным действиям, параллельно ожидая приезда реанимобиля.
Мужчину пытались реанимировать в течение 30 минут. За его жизнь боролись врачи поликлиники и реанимационная бригада скорой помощи и медицины катастроф, но, к сожалению, безуспешно.
По данным поликлиники, мужчина на учете кардиолога не состоял. Хронических заболеваний у него не было.
По данному факту региональное министерство здравоохранения начала ведомственную проверку.
