«Была не была» – лишенный водительских прав липчанин вновь сел пьяным за руль BMW X5
Происшествия
В Липецке дешевеют сахар, мандарины и виноград
Общество
Угроза миновала, но не полностью
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Небо очистилось
Происшествия
В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
И вновь жёлтый уровень
Происшествия
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
Читать все
Происшествия
110
6 минут назад

У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина

Он шел на прием к терапевту.

Сегодня в 7:10 на парковке у поликлиники №1 на улице Петра Смородина стало плохо 62-летнему мужчине, который собирался попасть на прием к участковому терапевту.

Прохожие сообщили о человеке, которому стало плохо, в поликлинику. Как сообщает телеграм-канал регионального минздрава, дежурные сотрудники отделения неотложной помощи сразу приступили к реанимационным действиям, параллельно ожидая приезда реанимобиля.

Мужчину пытались реанимировать в течение 30 минут. За его жизнь боролись врачи поликлиники и реанимационная бригада скорой помощи и медицины катастроф, но, к сожалению, безуспешно.

По данным поликлиники, мужчина на учете кардиолога не состоял. Хронических заболеваний у него не было.

По данному факту региональное министерство здравоохранения начала ведомственную проверку.
несчастный случай
медицина
0
1
0
0
0

