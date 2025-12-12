Все новости
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
Как рассказать о себе бесплатно в федеральном СМИ, где полоса стоит три миллиона рублей?
Общество
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
Общество
Общество
177
23 минуты назад
1

В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий

Тем временем рядом с мэрией стоят кривые указатели.

Первый вице-спикер Липецкого горсовета Борис Понаморев на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству поинтересовался сроками восстановления знаков, поврежденных участниками дорожного движения или вандалами:

— Периодически наблюдаю аварийное состояние дорожных знаков и достаточно долго. У нас порой по неделям они стоят согнутыми, чего быть в областном центре не должно. У нас какой норматив на восстановление дорожных знаков?

На вопрос ответил председатель профильного департамента мэрии Александр Суворин:

— Срок максимально быстрый. В течение суток мы должны это устранить.

На самом деле все обстоит так, как об этом сказал заместитель председателя горсовета. Пример — кривые знак и указатель на площади Революции, рядом с городской администрацией. Так что нормативы, может, и есть, но их явно не придерживаются.

2a462ade-cc6a-4b38-9572-6d7d3c13d699.jpg+2025-12-12-09.38.35+niz.jpg

ae8aa27f-fe63-4381-ac79-08b4017ef533.jpg+2025-12-12-09.38.35+niz.jpg

Так, в своем резюме на проект бюджета-2026 Счетная палата указала, что при нормативе в 1 миллиард рублей, необходимых на год для качественной уборки города, МБУ «Управление благоустройства» в следующем году получит 480 миллионов, на 10% больше, чем было предусмотрено по этой статье расходов в муниципальном бюджете на этот год. А это — лишь 46,3% от необходимого с учетом кратности уборки улиц. Аудиторы подчеркивают, что на протяжении года муниципальному учреждению подкидывают денег по ходу внесения изменений в городской бюджет, но их не хватает для достижения нормативной величины расходов для чистоты дорог и тротуаров.

А если говорить о знаках, то на их содержание и ремонт (вместе с нанесением дорожной разметки), департаменту Александра Суворина нужны, по нормативу, 194,4 миллиона рублей. Но на следующий год ведомству дали всего… 10 миллионов. На 41,7% меньше, чем в этом году.
Комментарии (1)

Где
15 минут назад
Наказание за порчу знаков.У нас в Сселках постоянно малолетки их ломают.Надо родителей наказывать тыс на 100,а самих заставлять их отрабатывать.
Ответить
