В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий

Тем временем рядом с мэрией стоят кривые указатели.

Первый вице-спикер Липецкого горсовета Борис Понаморев на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству поинтересовался сроками восстановления знаков, поврежденных участниками дорожного движения или вандалами:— Периодически наблюдаю аварийное состояние дорожных знаков и достаточно долго. У нас порой по неделям они стоят согнутыми, чего быть в областном центре не должно. У нас какой норматив на восстановление дорожных знаков?На вопрос ответил председатель профильного департамента мэрии Александр Суворин:— Срок максимально быстрый. В течение суток мы должны это устранить.На самом деле все обстоит так, как об этом сказал заместитель председателя горсовета. Пример — кривые знак и указатель на площади Революции, рядом с городской администрацией. Так что нормативы, может, и есть, но их явно не придерживаются.Так, в своем резюме на проект бюджета-2026 Счетная палата указала, что при нормативе в 1 миллиард рублей, необходимых на год для качественной уборки города, МБУ «Управление благоустройства» в следующем году получит 480 миллионов, на 10% больше, чем было предусмотрено по этой статье расходов в муниципальном бюджете на этот год. А это — лишь 46,3% от необходимого с учетом кратности уборки улиц. Аудиторы подчеркивают, что на протяжении года муниципальному учреждению подкидывают денег по ходу внесения изменений в городской бюджет, но их не хватает для достижения нормативной величины расходов для чистоты дорог и тротуаров.А если говорить о знаках, то на их содержание и ремонт (вместе с нанесением дорожной разметки), департаменту Александра Суворина нужны, по нормативу, 194,4 миллиона рублей. Но на следующий год ведомству дали всего… 10 миллионов. На 41,7% меньше, чем в этом году.