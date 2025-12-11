Липецкий горсовет в первом чтении принял проект бюджета на 2026 год

Он будет реалистичным и консервативным. 70% его расходов направлены на социальные статьи.

Сегодня председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова представила Липецкому горсовету в первом чтении проект муниципального бюджета на следующий год.Татьяна Григорова повторила тезис, уже звучавший на публичных слушаниях: бюджет будет консервативным, а потому реалистичным. Однако все социальные обязательства, на которые заложено 70% расходов (15, 2 млрд из 21,6 млрд рублей), будут выполнены. Сюда входят траты на индексацию зарплат бюджетникам, содержание 195 учреждений образования, культуры и спорта, реализацию национальных проектов, транспорт, обеспечение теплом и горячей водой жителей районов, обслуживаемых МУП «Липецктеплосеть», организацию транспортного обслуживания (включая дачные маршруты), а также поддержку участников СВО и их семей.Традиционно самой затратной статьёй является образование, на которое планируется потратить более 14 млрд рублей. Часть этих средств мэрия направит на повышение зарплат учителям, педагогам дополнительного образования и воспитателям детских садов. Льготы по горячему питанию обойдутся в 636 миллионов рублей. С 1 января денежная норма на питание в детских садах будет увеличена до 149 рублей, а родительская плата вырастет до 2 782 рублей в месяц.Доходы бюджета запланированы в размере 21,2 млрд рублей. Собственные доходы Липецка составят 39,1% (8,3 млрд рублей), а трансферты из вышестоящих бюджетов — 60,9% (12,9 млрд). Разрыв между доходами и расходами в проекте бюджета-2026 на 15,2% (или 450 миллионов рублей) меньше, чем в текущем году.На реализацию национальных проектов город получит 2,3 млрд рублей. По проекту «Молодёжь и дети» капитально отремонтируют 19 школ, а по проекту «Семья» — три детских сада. Всего на эти цели направят почти два миллиарда рублей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» муниципалитет получит 452 миллиона рублей на ремонт дорог и формирование комфортной городской среды.Так называемый бюджет развития составит 946 млн рублей. Его львиную долю составит инфраструктурный бюджетный кредит от правительства области. Эти средства пойдут на проектирование и строительство канализационного коллектора под руслом реки Воронеж, строительство пятого аэротенка на очистных сооружениях, реконструкцию теплотрасс и котельных МУП «Липецктеплосеть», строительство нового пешеходного моста взамен аварийного на улице Гайдара и организацию нового выезда на Елецкую трассу из микрорайона «Елецкий».На транспорт и дорожное хозяйство предусмотрено 2,2 млрд рублей, на ЖКХ и благоустройство — 1,6 млрд, на социальную политику — 914,4 млн, на культуру — 722,1 млн, на спорт — 617,6 млн. Конкретно на благоустройство города выделено 729 млн рублей, а на ремонт и содержание дорог, мостов, светофоров и уборку — 1,3 млрд.Сложность составления бюджета усугубляется снижением области доли поступлений от НДФЛ для Липецка — с 22,9% до 17,5%. В частности, из-за этого программа «Мой двор» в 2026 году сокращена до всего двух дворов. Муниципальные выплаты в 500 тысяч рублей для контрактников — участников СВО профинансированы пока только на январь и февраль (депутаты проголосовали за продление этой статьи расходов). Дотации перевозчикам предусмотрены лишь на первое полугодие, а дотация для МУП «Липецктеплосеть» — на семь месяцев. Значительно сокращены расходы на общественный транспорт — до 672 млн рублей. Однако это связано с другой причиной: мэрия наконец расплатилась с ООО «Мовиста Регионы Липецк» за модернизацию трамвайной инфраструктуры.Процесс согласования бюджета ещё не завершён. И.о председателя горсовета Борис Понаморев заявил, что ко второму чтению, 25 декабря, в документ будут внесены предложения горожан, прозвучавшие на публичных слушаниях.По его словам, на слушаниях поступило 175 предложений, касающихся ремонта и строительства дорог, ливневой канализации, благоустройства дворов, освещения, сноса аварийных деревьев и озеленения. Оргкомитет рекомендовал мэрии рассмотреть 90 из них для реализации в 2026–2028 годах с учётом возможностей бюджета.Кроме того, Татьяна Григорова предложила депутатам утвердить разработанный её ведомством Порядок взыскания регрессом с сотрудников мэрии материального ущерба, нанесённого горожанам их действиями или бездействием. Это означает, что средства, взысканные с администрации по решению суда, должны будут вернуть в казну те муниципальные служащие, чья вина будет доказана.После сессии депутаты традиционно сняли с «Ёлки желаний», установленной в холле горсовета, письма Деду Морозу от воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя России Эдуарда Белана».Все дети обязательно получат новогодние подарки.