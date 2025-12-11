Все новости
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Миша уже спит, а Маша еще гуляет
Общество
Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ
Экономика
Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Липецкий горсовет в первом чтении принял проект бюджета на 2026 год
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
252
сегодня, 14:43
1

Липецкий горсовет в первом чтении принял проект бюджета на 2026 год

Он будет реалистичным и консервативным. 70% его расходов направлены на социальные статьи.

Сегодня председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова представила Липецкому горсовету в первом чтении проект муниципального бюджета на следующий год.

5318819514789072561.jpg+2025-12-11-14.32.04+niz.jpg

Татьяна Григорова повторила тезис, уже звучавший на публичных слушаниях: бюджет будет консервативным, а потому реалистичным. Однако все социальные обязательства, на которые заложено 70% расходов (15, 2 млрд из 21,6 млрд рублей), будут выполнены. Сюда входят траты на индексацию зарплат бюджетникам, содержание 195 учреждений образования, культуры и спорта, реализацию национальных проектов, транспорт, обеспечение теплом и горячей водой жителей районов, обслуживаемых МУП «Липецктеплосеть», организацию транспортного обслуживания (включая дачные маршруты), а также поддержку участников СВО и их семей.

Традиционно самой затратной статьёй является образование, на которое планируется потратить более 14 млрд рублей. Часть этих средств мэрия направит на повышение зарплат учителям, педагогам дополнительного образования и воспитателям детских садов. Льготы по горячему питанию обойдутся в 636 миллионов рублей. С 1 января денежная норма на питание в детских садах будет увеличена до 149 рублей, а родительская плата вырастет до 2 782 рублей в месяц.

Доходы бюджета запланированы в размере 21,2 млрд рублей. Собственные доходы Липецка составят 39,1% (8,3 млрд рублей), а трансферты из вышестоящих бюджетов — 60,9% (12,9 млрд). Разрыв между доходами и расходами в проекте бюджета-2026 на 15,2% (или 450 миллионов рублей) меньше, чем в текущем году. 

На реализацию национальных проектов город получит 2,3 млрд рублей. По проекту «Молодёжь и дети» капитально отремонтируют 19 школ, а по проекту «Семья» — три детских сада. Всего на эти цели направят почти два миллиарда рублей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» муниципалитет получит 452 миллиона рублей на ремонт дорог и формирование комфортной городской среды.

5318819514789072562.jpg+2025-12-11-14.32.04+niz.jpg

Так называемый бюджет развития составит 946 млн рублей. Его львиную долю составит инфраструктурный бюджетный кредит от правительства области. Эти средства пойдут на проектирование и строительство канализационного коллектора под руслом реки Воронеж, строительство пятого аэротенка на очистных сооружениях, реконструкцию теплотрасс и котельных МУП «Липецктеплосеть», строительство нового пешеходного моста взамен аварийного на улице Гайдара и организацию нового выезда на Елецкую трассу из микрорайона «Елецкий».

На транспорт и дорожное хозяйство предусмотрено 2,2 млрд рублей, на ЖКХ и благоустройство — 1,6 млрд, на социальную политику — 914,4 млн, на культуру — 722,1 млн, на спорт — 617,6 млн. Конкретно на благоустройство города выделено 729 млн рублей, а на ремонт и содержание дорог, мостов, светофоров и уборку — 1,3 млрд.

Сложность составления бюджета усугубляется снижением области доли поступлений от НДФЛ для Липецка — с 22,9% до 17,5%. В частности, из-за этого программа «Мой двор» в 2026 году сокращена до всего двух дворов. Муниципальные выплаты в 500 тысяч рублей для контрактников — участников СВО профинансированы пока только на январь и февраль (депутаты проголосовали за продление этой статьи расходов). Дотации перевозчикам предусмотрены лишь на первое полугодие, а дотация для МУП «Липецктеплосеть» — на семь месяцев. Значительно сокращены расходы на общественный транспорт — до 672 млн рублей. Однако это связано с другой причиной: мэрия наконец расплатилась с ООО «Мовиста Регионы Липецк» за модернизацию трамвайной инфраструктуры.

5318819514789072564.jpg+2025-12-11-14.32.04+niz.jpg

Процесс согласования бюджета ещё не завершён. И.о председателя горсовета  Борис Понаморев заявил, что ко второму чтению,  25 декабря, в документ будут внесены предложения горожан, прозвучавшие на публичных слушаниях.

По его словам, на слушаниях поступило 175 предложений, касающихся ремонта и строительства дорог, ливневой канализации, благоустройства дворов, освещения, сноса аварийных деревьев и озеленения. Оргкомитет рекомендовал мэрии рассмотреть 90 из них для реализации в 2026–2028 годах с учётом возможностей бюджета.

Кроме того, Татьяна Григорова предложила депутатам утвердить разработанный её ведомством Порядок взыскания регрессом с сотрудников мэрии материального ущерба, нанесённого горожанам их действиями или бездействием. Это означает, что средства, взысканные с администрации по решению суда, должны будут вернуть в казну те муниципальные служащие, чья вина будет доказана.

После сессии депутаты традиционно сняли с «Ёлки желаний», установленной в холле горсовета, письма Деду Морозу от воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя России Эдуарда Белана».  

5318819514789072565.jpg+2025-12-11-14.32.04+niz.jpg

dcc98ef9-b6d2-495c-8ce3-d21fd92e2e9e.jpg+2025-12-11-14.32.04+niz.jpg

Все дети обязательно получат новогодние подарки.
гость
21 минуту назад
Введите прогрессивную шкалу оплаты труда, как было в СССР. Начальник и профессионал-рабочий получали одинаковую зарплату, а не как сейчас. Начальник 300 тысяч в месяц, рабочий с спец - образованием 6 разряда - 30 тыс.Директор школы - 400 тысяч, учитель начальных классов - 30. Это как. Стаж работы не влияет на зарплату.
