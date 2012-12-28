Порою путь найти так трудно, что легче новый проложить

Итоги недели

На этой неделе горсовету предложили заглянуть в 2042 год:. Таким образом мэрия поменяла одну нереальную городскую программу, с горизонтом планирования до 2035 года, уже отчего-то неактуальную, на другую. В документе помимо прочего указано, что его исполнение позволит полностью исключить аварии на коммунальных сетях.Последний тезис взбодрил депутатов, которым еще в октябре энергетики заявляли, что. Не удивительно, что первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев усомнился в достижимости целей новой программы. И с ним отчасти согласился самый опытный представитель РСО из пришедших в горсовет, директор липецкого филиала «РИР-Энерго» Алексей Бунеев. Он прикинул, что если 11 предусмотренных программой миллиардов на обновление теплосетей разделить на 16 лет, компании нужно осваивать по 700 миллионов рублей в год. Но этого явно не достаточно: чтобы достигнуть заявленных в программе целей, нужно полностью перекладывать по 5-6 км сетей в год, а получается не больше двух. В итоге темпы обновления сетей не успевают за их старением: этим летом во время гидравлических испытаний на сетях было 1000 порывов — на 24% больше, чем годом ранее.— А какая валюта будет ходить в городе к этому году? и какой будет курс? сколько будет стоить булка хлеба... не знаете, а планы строите, — заметил. История типичная для Липецка: жители дома № 13б по проспекту Мира вынуждены балансировать над раскопкой. В яме — горячая вода и ничего никто не делает. Жильцы боятся, что так все и останется, а потом траншею завалит снегом и кто-нибудь угодит в эту ловушку.А вот еще случай. Больше месяца во 2-м микрорайоне у 4-й городской поликлиники зияют ямы «РИР-Энерго».: траншея с водой и трубами заканчивается в метре от его порога.А еще. Той самой, в которую еще 20 октября. «РИР-Энерго» поменяло подрядчика, не справившегося со своей задачей. Теперь новый ищет железобетонные плиты, чтобы перекрыть раскопку с уже уложенными трубами.— Щас зима скоро придет вот тогда будет полный коллапс в ЖКХ! — мрачно напророчила в комментариях под этой новостьюПрошло больше 40 дней с начала отопительного сезона, а липецкий филиал «РИР-Энерго» только-только получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон. А вотИ городскому департаменту ЖКХ не известно, промыли ли они системы отопления в домах на самом деле или придумали такие истории для отчетности. Причем худшие «управляшки», те, на которые больше всего жалоб горожан. Но отчего-то, сказав «А», председатель департамента ЖКХ мэрии Владимир Яриков забыл сказать депутатам горсовета «Б» — объявить названия этих УК.В горсовете сняли стружку с «РИ-Энерго» и «РВК-Липецк» как за не умение находить совместные решения по горячей воде и отоплению с УК, так и за огромное количество брошенных раскопок. В ответ депутаты услышали жалобы на нехватку рабочих рук, на неадекватно низкие зарплаты слесарей и сварщиков, тех, кто работает непосредственно на земле. И каждый из руководителей РСО посетовал на низкие тарифы!Проблемы в ЖКХ обсудили и на очередной сессии горсовета. Депутат Дмитрий Погорелов задался совершенно резонным вопросом: почему энергетики не выполняют 808-е постановление правительства о теплоснабжении от 2012 года, в котором указано, что ресурсные организации должны подавать до входа в дом теплоноситель определенных параметров по давлению и температуре? Но этот архиважный вопрос остался без ответа. Но никто, ни мэрия, ни депутаты, не подняли еще одну важную проблему, ту, о которой уже лет десять как говорил сначала общественник, а потом и заместитель руководителя Госжилинспекции Максим Пустовалов. О разрушении сначала энергетиками, а потом и «управляшками» системы теплоснабжения Липецка, в результате чего прежний график подачи теплоносителя температурой 150 градусов на выходе из котельных и 70 градусов на обратке со срезкой в разное время на уровне 120-130 градусов изменили до параметров 130-110/70-50 градусов. Вместо этого— Есть способ уменьшить плату за квартиру примерно на 2 тыс в месяц. 1) горячую воду перекройте перед счётчиками, её грейте на газ плите, сэкономите примерно 1.5 тыс руб в месяц 2) продукты храните на балконе, а холодильник отключите, сэкономите ещё примерно 500 руб, — поделился способами сэкономить на платежахВ минувший понедельник сразу две медицинские новости боролись за внимание читателей:, 35-летнем мужчине, которому грозит ампутация рук и ног, и об отставке регионального министра здравоохранения. С перевесом в 500 просмотров победила новость из областного ожогового центра. И в самом деле интересно, как можно было получить обморожения самой тяжелой, четвертой степени, когда температура воздуха на прошлой неделе ниже нуля не опускалась?. О новом месте работы Анна Маркова сообщила в своем Telegram-канале. Обязанности министра исполняет ее заместитель, бывший главврач Добринской ЦРБ Лилия Самошина. На какой должности Анна Маркова будет работать липецком медвузе, не ясно. Ректор липецкого филиала «Российского университета медицины» Александр Зубков в разговоре с GOROD48 уверял, что не собирается покидать пост и уезжать из Липецка.Отставку Анны Марковой, которая в октябре 2023 года вознеслась из главврача 2-й липецкой поликлиники в замы начальника управления здравоохранения региона и стала министром уже через два месяца, много комментировали.— Анна Владимировна, желаю огромных успехов и побольше хороших, порядочных людей на жизненном пути! — на что-то намекнула— Не понятно что хорошего сделала. Раньше двух недель не попадешь к терапевту, а дальше к травматологу также не раньше двух недель, а дальше снова к терапевту не раньше двух недель, а потом к неврологу. А там обследование на что-то, может, уйдет и через месяц, — написал— Осталась одна коммерция. В городе в поликлиниках все направлено на то чтобы выкачать с больных как можно больше денег. На бесплатный прием к специалистам не записаться, зато за деньги всегда пожалуйста, — констатировал безрадостную действительность читатель с никомНа этой неделе было еще несколько новостей из системы здравоохранения области, например,. А ещеА еще в понедельникутроми улицы покрылись ледяной коркой.Во вторник. Значки выдали в холле. Депутаты могли выбрать их с учётом крепления — на винт или на заколку. Винт популярностью не пользовался. Удостоверения вручал глава города Роман Ченцов. Участие мэра в этой церемонии можно назвать странностью. Ведь, по Уставу Липецка, глава города — чиновник, назначаемый депутатами. Получилось, что наемный менеджер вручал регалии своему коллективному работодателю!На этой сессии выяснилось, что. Для осуществления замысла нужно разрешение Госавтоинспекции. Автобусы по Папина ходили в 2019-2020 году, когда улица была дублером проспекта Победы во время его масштабной реконструкции. Однако даже после этого дептранс заявлял о недостаточной ширине, как проезжей части, так и тротуаров для движения автобусов. Но в то же время ведомство просчитывало варианты прокладки по Папина двух трамвайных веток: они могли бы связать новые микрорайоны с Центральным рынком.Улицу Папина в итоге капитально обновили в прошлом году за 180 млн рублей. После ремонта водители долго привыкали к тому, что вместо четырех полос на Папина осталось три.— Может канал там прокопать, чтобы по ул. Папина курсировали пароходы? А то идея с двумя полосами трамваев на 3-х полосной улице недостаточно бредовая, — решил— Смешно. Для автобусов ширина улицы недостаточная, а трамвайным линиям прям достаточная? Удивляет что за люди в мэрии сидят. Они хоть раз были на этой улице? — читатель с никомоказался еще одним противником этой истории.. Чтобы не повторить нынешней истории с трамваем 15-го маршрута, который перестал возить пассажиров по выходным к ДП-6 из-за возникшей необходимости ремонта контактной сети. Сейчас водители старых трамваев едут от остановки «Улица Чехова» до доменной печи №6 в кромешной тьме:Индустриальное Левобережье почему-то обновлению городской трамвайной сети затронуло лишь частями. В итоге сразу два участка — от остановки «Улица Чехова» до ДП-6 и от остановки «НЛМК» до стана-2000 — останутся со старой инфраструктурой. Достроить ветку с сопутствующей инфраструктурой от перекрестка улиц Краснозаводской и Металлургов до улицы 9 Мая концессионер собирается осенью следующего года.Комфортен ли наш город? Кажется, об урбанистике в профильном департаменте мэрии если и слышали, то лишь краем уха. На этой неделе чиновники с радостью сообщили, что. В 19 домах будут 2 290 квартир. Исходя из минимума, из семьи в два человека, можно предположить, что к концу строительства на Опытной прибавится более 4,5 тысячи новых жителей. Считается, что после застройки Опытной жилыми комплексами там поселятся 40 тысяч человек. Как в двух «Елецких»! А нормальных выездов в город всего два: с улиц Опытной и Музыки. И обе выходят на и без того перегруженное Лебедянское шоссе. Без моста в другом направлении, на улицу Гагарина, Опытную ждет перманентный транспортный коллапс.По расчетам мэрии, на разработку проектно-сметной документации моста с улицы Совхозной на улицу Гагарина требуется 35 млн рублей. По данным GOROD48, деньги на проект выделили застройщики Опытной и проект уже готовится.А GOROD48 узнал, что. И что разрекламированный проект строительства у «Ривьеры» на 2,6 гектарахкомпания из Калуги, похоже, не реализует. Кстати, к концу года, по нашим данным, территория, называемая парком, может, наконец, официально стать им. И это хорошо, ведь Молодежный уже потерял, наверное, две трети своей площади — земельные участки раздали под разные бизнес-проекты, часть которых, те же «Катящиеся камни», оказались мертворожденными.— Да, помню, было прекрасное место. Скоро от тебя не останется ничего, кроме кусочка аллеи и кучи брошенных долгостроев, — написалВ другом будущем месте отдыха,. GOROD48 стало известно, что на строительство второй очереди парка аттракционов в бюджете-2026 забронированы 133,5 млн рублей — в 10 раз больше, чем на содержание городской ливневой канализации. Рядом,. А ведь еще две недели назад у подрядчика были претензии к изготовителю игрового оборудования. Однако травмоопасная горка «Горный ручей», за которую, осталась в прежнем виде.Роман Ченцов на прошедшей неделе выяснил, как был исполнен еще один его проект: превращение трех пустырей в «Елецком» в асфальтированные и освещенные парковки. И итогами он доволен:Но больше всего читателей GOROD48 привлекла статья. Двор дома испещрен ямами, руинами сараев и барака 1932 года постройки, смотровыми ямами на месте бывших гаражей, в нем ржавеют остовы детской площадки, неухоженна контейнерная площадка и разбросан повсюду мусор. Как выяснил GOROD48, мэрия надеется, что Новолипецк привет в порядок некий инвестор, который, как «волшебник в голубом вертолете», вдруг откуда-то прилетит в наш город и решит все его проблемы.— Весь город последние годы, как заброшка. Хотя «как» тут лишнее, — написал тот, кто подписался как. Женщину замучила совесть, а Следственный комитет довел до окончания замершее в 2004 году расследование.. И теперь заплатит 169,5 тысячи рублей.. Во второй половине ноября в лесах продолжается успешная тихая охота.