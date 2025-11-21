Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Еще две недели назад у подрядчика были претензии к изготовителю игрового оборудования, а сейчас они сняты. Но травмоопасная горка «Горный ручей», за которую мэр Липецка жестко раскритиковал строителей, осталась в прежнем виде.
Примечательно, что еще в начале ноября «Культурные пространства Липецка» не хотели принимать площадку от подрядчика городского управления строительства И не потому, что она была не достроенной, а из-за претензий дирекции парков и мэра к игровому оборудованию.
Выходит, все претензии сняты? Но, кажется, все в городке осталось, как было, разве что кем-то частично выкрученные болты крепления детских качелей ввернуты в бревно-перекладину до упора. А как же цветовая гамма деревянных конструкций и дизайн горки «Горный ручей», которые в сентябре возмутили главу Липецка Романа Ченцова? Как были бревна игровых комплексов желтыми, такими они и остались. И ровным счетом ничего не изменилось в потенциально травмоопасном «Горном ручье» для детей самого младшего возраста. Мэр резонно говорил, что конструкция горки крайне неудачна: одна лесенка почти вертикальная, ступени другой собраны из спилов разной высоты с большими щелями между ними. Как малышу взобраться на эту нелепую горку, если пятачок-площадка перед спуском еще и перегорожен деревянными поперечинами?
Но все осталось как есть. Очевидно, потому, что это детское оборудование официально сертифицировано. А раз так, то подрядчик не имел права вносить в конструкцию «Горного ручья» какие-то изменения даже с пользой для дела, чтобы не потерять на нее пятилетнюю гарантию от производителя.
Напомним, что площадку в Нижнем парке подрядчик должен был сдать 15 сентября.
Сорванный по срокам контракт в «Регионстройхолдинге» объяснили задержками производителя с поставкой малых архитектурных форм. Их должны были доставить 2 сентября, а привезли почти на месяц позже.
