Общество
697
сегодня, 14:33
9

В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей

Еще две недели назад у подрядчика были претензии к изготовителю игрового оборудования, а сейчас они сняты. Но травмоопасная горка «Горный ручей», за которую мэр Липецка жестко раскритиковал строителей, осталась в прежнем виде.

Компания «Регионстройхолдинг» вывезла свою бытовку и разобрала ограду, за которой находится детский игровой городок в Нижнем парке. Площадка, как сообщили GOROD48 в мэрии, прията в эксплуатацию и находится в процессе передачи МАУК «Культурные пространства Липецка».

a3fc935d-c250-48ed-9205-afb936baf7ef.jpg+2025-11-21-12.41.05+niz.jpg

Примечательно, что еще в начале ноября «Культурные пространства Липецка» не хотели принимать площадку от подрядчика городского управления строительства И не потому, что она была не достроенной, а из-за претензий дирекции парков и мэра к игровому оборудованию.

Выходит, все претензии сняты? Но, кажется, все в городке осталось, как было, разве что кем-то частично выкрученные болты крепления детских качелей ввернуты в бревно-перекладину до упора. А как же цветовая гамма деревянных конструкций и дизайн горки «Горный ручей», которые в сентябре возмутили главу Липецка Романа Ченцова? Как были бревна игровых комплексов желтыми, такими они и остались. И ровным счетом ничего не изменилось в потенциально травмоопасном «Горном ручье» для детей самого младшего возраста. Мэр резонно говорил, что конструкция горки крайне неудачна: одна лесенка почти вертикальная, ступени другой собраны из спилов разной высоты с большими щелями между ними. Как малышу взобраться на эту нелепую горку, если пятачок-площадка перед спуском еще и перегорожен деревянными поперечинами?

f1cce78c-f6c1-4924-a4a0-bd6bf5519e07.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

Но все осталось как есть. Очевидно, потому, что это детское оборудование официально сертифицировано. А раз так, то подрядчик не имел права вносить в конструкцию «Горного ручья» какие-то изменения даже с пользой для дела, чтобы не потерять на нее пятилетнюю гарантию от производителя.

Напомним, что площадку в Нижнем парке подрядчик должен был сдать 15 сентября.

Сорванный по срокам контракт в «Регионстройхолдинге» объяснили задержками производителя с поставкой малых архитектурных форм. Их должны были доставить 2 сентября, а привезли почти на месяц позже.
Нижний парк
детская площадка
5
2
2
1
3

Комментарии (9)

Дааа
5 минут назад
И это стоит 28,4 миллиона???!!!
Ответить
Гость
7 минут назад
Нужно с таких проектов сметы опубликовывать публично чтоб налогоплательщики визуально оценили стоит ли проект таких денег и нет ли тут банального распила бюджета
Ответить
Я
21 минуту назад
Какой ужас
Ответить
Валера
36 минут назад
хорошая площадка, всегда тьма народу на выходных! никто еще не убился, все прекрасно
Ответить
за пеньки
48 минут назад
и брёвна два десятка лимонов и чехарда с приёмкой, неужели везде так ?
Ответить
Липа
59 минут назад
Ужасная площадка, травмоопасная, все какое то топорное, грубое, очень высокое, неудобное для маленьких детей. Были с ребенком на этой площадке, начал накрапывать дождь, так покрытие такое скользкое, что дети просто падают, даже на ровном месте
Ответить
сегодня, 14:56
Как быстро это сооружение придёт в негодность?
Ответить
Наталья
сегодня, 14:48
Господи, неужели эти пеньки стоят таких денег? Ничего не понимаю? Наверное,просто не дано понять,ща такие деньги,такая ерунда!!!!
Ответить
Иполит
сегодня, 14:48
Нормальная горка
Ответить
