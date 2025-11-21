В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей

Еще две недели назад у подрядчика были претензии к изготовителю игрового оборудования, а сейчас они сняты. Но травмоопасная горка «Горный ручей», за которую мэр Липецка жестко раскритиковал строителей, осталась в прежнем виде.