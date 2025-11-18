Все новости
Общество
373
сегодня, 15:09

В горсовете попросили мэрию обновить контактную сеть трамваев от улицы 9 Мая до стана-2000

чтобы не повторить нынешней истории с трамваем 15-го маршрута, который перестал возить пассажиров по выходным к ДП-6.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета его вице-спикер Игорь Подзоров спросил у председателя департамента транспорта городской администрации Александра Алынина, почему не была своевременно отремонтирована трамвайная контактная сеть в районе Тракторного, из-за чего в минувшие выходные с остановки «Улица Чехова» к шестой доменной печи не ездили трамваи 15-го маршрута и не будут ездить по субботам и воскресениям до конца года?

Председатель транспортного цеха мэрии ответил, что эта сеть была отремонтирована, но как только ее стали снова эксплуатировать, она снова начала выходить из строя.

Игорь Подзоров задал еще один вопрос: не повторится ли эта история еще раз, когда трамваи начнут ездить по новым путям, которые укладывает концессионер, от улицы 9 Мая до стана-2000? Может, мэрии стоит загодя провести все необходимые ремонты?

Александр Алынин ответил, что такие планы есть. Ремонты старой инфраструктуры в Левобережье будут закончены до завершения укладки новых путей концессионером.

Напомним, что индустриальное Левобережье почему-то лишь частично попало в планы мэрии по обновлению городской трамвайной сети. В итоге сразу два участка — от остановки «Улица Чехова» до ДП-6 и от остановки «НЛМК» до стана-2000 — останутся такими, как есть, со старой инфраструктурой.

et91a470x1z0v3v9bodab5kcaeap4xt7.jpg+2025-11-18-14.27.35+niz.jpg

y6ngltr0cll4mkcfs6c1btc8m6u7ei6a.jpg+2025-11-18-14.27.35+niz.jpg

на старой ветке по улицам Ферросплавной и Алмазной стоят вот такие остановки

55c77fb1-1a0f-430c-8454-88b2b8008325.jpg+2025-11-18-14.27.35+niz.jpg

а мусор вдоль путей убирают на субботниках работники промзоны  

15-й трамвайный маршрут перестал работать с 15 ноября по выходным из-за ремонта контактной сети. И не будет работать до конца года. На работу сотрудников НЛМК в эти дни стали возить служебные автобусы предприятия от остановки «Площадь Клименкова», подстраиваясь под начало и конец рабочих смен. А к стану-2000 вот уже несколько лет сотрудников комбината и работников других предприятий Левобережья возят электробусы маршрута 5к.

Достроить ветку с сопутствующей инфраструктурой от перекрестка улиц Краснозаводской и Металлургов до улицы 9 Мая концессионер собирается осенью следующего года.

— Концессионеру официально продлили срок реализации проекта на два года с их завершением в 2027-м, — сообщил депутатам Александр Алынин.
