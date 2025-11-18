Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
сегодня, 15:09
В горсовете попросили мэрию обновить контактную сеть трамваев от улицы 9 Мая до стана-2000
чтобы не повторить нынешней истории с трамваем 15-го маршрута, который перестал возить пассажиров по выходным к ДП-6.
Председатель транспортного цеха мэрии ответил, что эта сеть была отремонтирована, но как только ее стали снова эксплуатировать, она снова начала выходить из строя.
Игорь Подзоров задал еще один вопрос: не повторится ли эта история еще раз, когда трамваи начнут ездить по новым путям, которые укладывает концессионер, от улицы 9 Мая до стана-2000? Может, мэрии стоит загодя провести все необходимые ремонты?
Александр Алынин ответил, что такие планы есть. Ремонты старой инфраструктуры в Левобережье будут закончены до завершения укладки новых путей концессионером.
Напомним, что индустриальное Левобережье почему-то лишь частично попало в планы мэрии по обновлению городской трамвайной сети. В итоге сразу два участка — от остановки «Улица Чехова» до ДП-6 и от остановки «НЛМК» до стана-2000 — останутся такими, как есть, со старой инфраструктурой.
на старой ветке по улицам Ферросплавной и Алмазной стоят вот такие остановки
а мусор вдоль путей убирают на субботниках работники промзоны
15-й трамвайный маршрут перестал работать с 15 ноября по выходным из-за ремонта контактной сети. И не будет работать до конца года. На работу сотрудников НЛМК в эти дни стали возить служебные автобусы предприятия от остановки «Площадь Клименкова», подстраиваясь под начало и конец рабочих смен. А к стану-2000 вот уже несколько лет сотрудников комбината и работников других предприятий Левобережья возят электробусы маршрута 5к.
Достроить ветку с сопутствующей инфраструктурой от перекрестка улиц Краснозаводской и Металлургов до улицы 9 Мая концессионер собирается осенью следующего года.
— Концессионеру официально продлили срок реализации проекта на два года с их завершением в 2027-м, — сообщил депутатам Александр Алынин.
