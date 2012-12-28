На двух десятках улиц отключат холодную воду

21 мая из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды останутся жители 20 улицы, сообщили в «РВК-Липецк». Ремонтные работы будут проводиться по адресам: улица Харьковская, 7, проспект Победы, 92а, улица Щорса, 42. Также почти в двух десятках районов давление воды может быть снижено из-за ремонтных работ энергетиков.



С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 88 по улице Тельмана, №№ 47, 49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр. 1, 67а стр. 2, 69а, 69а вл. 1, 69а корп. 2, 69а корп. 3, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а, по проспекту Победы, №№ 2а, 2б, 4а, 4б, 4/1 по улице Индустриальной.Подачу холодной воды ограничат на улицах Муравьева, Задорожной, Одоевского, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Подсобное хозяйство, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Гранитной, 2-й Гранитной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, по проезду Шишкина.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды в микрорайонах: 1-12, 19, «Звездном», «Взлетном», 10-й Шахте, Опытной Станции, в центре города и в «Карьере».Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.21 мая плановые ремонтные работы на своих сетях проведут и энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 4, 6 по улице Крупской, № 21 по улице Осипенко, №№ 28, 30 по улице Прокатной, № 62а по улице Карбышева, № 2 по Чаплыгинскому шоссе, №№ 6а, 109а по улице Московской, № 16 в переулке Виноградном, обесточат село Ильино.С 14:00 до 17:00 не будет электричества в доме № 51а по улице Плеханова.