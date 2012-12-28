Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на частный сектор, председатель облсуда хочет в отставку и хлевенский Хатико
Общество
сегодня, 17:10
На двух десятках улиц отключат холодную воду
21 мая из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды останутся жители 20 улицы, сообщили в «РВК-Липецк». Ремонтные работы будут проводиться по адресам: улица Харьковская, 7, проспект Победы, 92а, улица Щорса, 42. Также почти в двух десятках районов давление воды может быть снижено из-за ремонтных работ энергетиков.
Подачу холодной воды ограничат на улицах Муравьева, Задорожной, Одоевского, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Подсобное хозяйство, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Гранитной, 2-й Гранитной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, по проезду Шишкина.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды в микрорайонах: 1-12, 19, «Звездном», «Взлетном», 10-й Шахте, Опытной Станции, в центре города и в «Карьере».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 мая плановые ремонтные работы на своих сетях проведут и энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 4, 6 по улице Крупской, № 21 по улице Осипенко, №№ 28, 30 по улице Прокатной, № 62а по улице Карбышева, № 2 по Чаплыгинскому шоссе, №№ 6а, 109а по улице Московской, № 16 в переулке Виноградном, обесточат село Ильино.
С 14:00 до 17:00 не будет электричества в доме № 51а по улице Плеханова.
