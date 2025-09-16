Все новости
Общество
1040
сегодня, 17:05
6

Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке

Роман Ченцов недоволен его цветовой гаммой и проектом травмоопасной горки.

По муниципальному контракту компания «Регионстройхолдинг» должна закончить строительство детской площадки в Нижнем парке на месте демонтированного кафе из морских контейнеров к 15 сентября. Однако она не готова.

38bb1a03-8773-45b6-8fc0-cea57b95dd2b.jpg+2025-09-16-16.53.04+niz.jpg

На площадке предполагались резиновое покрытие, десяток игровых комплексов, музыкальная зона с экзотическими ударными инструментами, семь скамеек, теневой навес и шесть урн. Цена всего этого пакета с работой — 28,4 млн рублей. Но мэр не увидел глюкофона, карусели «Комфорт», лабиринта и «Альп» — самого большого игрового комплекса. На площадке до сих пор нет ни резинового покрытия, ни малых архитектурных форм.

ab23bde7-b185-4488-af81-1cd3186ea18c.jpg+2025-09-16-16.53.04+niz.jpg

c9db1440-cb99-4843-a6a9-fa4ccc572708.jpg+2025-09-16-16.53.04+niz.jpg

В свое оправдание представители «Регионстройхолдинга» сказали, что их подвел завод-изготовитель качелей: лишь в эту пятницу он отгрузит в Липецк недостающее. «Все должно прийти нам одной машиной».

Мэру сразу не понравились покрашенные в желтый цвет бревна, использованные под конструктив детской площадки. Авторами этой концепции оказались молоденькие девушка и парень, сотрудники необычайно востребованного в управлении строительства мэрии липецкого проектировщика Ильи Браславского (по данным бизнес-агрегаторов, это ИП первое в списке проектировщиков управления).

— Изначально предполагались два цвета: естественного ошкуренного дерева, покрытого прозрачным лаком, и нежно-желтого. Концептуально деревянные конструкции должны были гармонировать с цветом резинового покрытия площадки и Христорождественским храмом (с детской площадки он виден только поздней осенью, зимой и ранней весной, когда высокие деревья в парке не имеют листвы. — Прим. GOROD48). По концепции цвет был несколько нежнее…, — сказала девушка (ее коллега в футболке с надписью «Вместе не страшно», не проронил ни слова).

— Что делать теперь будем? С этими желтыми столбами?

236d75e1-8667-4891-8432-62e5ab26c094.jpg+2025-09-16-16.52.34+niz.jpg

Представитель подрядчика Алексей Иванов попытался оправдаться. Он сказал, что элементы детской площадки были приобретены такими, как есть, у изготовителя. Что это все — сертифицированное оборудование.

— Какое это дерево? Дуб, сосна, ольха?

Вопрос мэра озадачил проектировщиков и подрядчика. Все долго чесали головы, но вдруг кто-то воскликнул: «Робиния!» В России это дерево называют белой акацией. Оно крепкое и почти не поддается износу.

Когда мэр узнал, что подрядчик уже полностью оплатил игровое оборудование, теневые навесы, лавочки и урны изготовителю, но пока не получил на покупку всех подтверждающих качества документов, то покачал головой:

— На каждый болт, цепь и бревно у меня должны быть все сертификаты. Иначе не получите ни копейки! Вы и так подвели меня по срокам!

Мэр обошел все конструкции. Осмотрел крепления и цепи качелей — все вроде крепко. Но вот горка для самых маленьких смутила не только главу города. Даже подрядчик вынужденно признал, что «Горный ручей» — крайне неудачная конструкция. Во-первых, лесенка на горку — почти вертикальная. Малыш 3-4 лет не сможет вскарабкаться по ступеням из трубок. Вторая лестница, из спилов бревен разных диаметров, тоже опасна: в щелях между ними легко застрянет ножка ребенка. Но самое странное в этой горке — прикрученные на болты деревянные поперечины на входах, настолько мешающие попасть на площадку перед спуском, что на них разве что не хватает таблички» «Место для удара головой».

0d0b5efa-2453-4f9d-9b9c-47d20b0edcab.jpg+2025-09-16-16.53.04+niz.jpg

— Тут травму получить — раз плюнуть! Если даже ребенок сюда как-то проберется, он задом с этой горки упадет! И голову разобьет. И вот это все безобразие сертифицируется? — возмутился мэр.

— Да, — ответил парень в футболке с принтом «Вместе не страшно».

— Вот такое все проектанты запроектировали. Вот так мы это все купили. Мы просто собрали оборудование по чертежам. Мы не имеем право отойти хоть на шаг в сторону, — оправдывался Алексей Иванов.

— Я ожидал другого, если честно, — сказал мэр.

88aa9aec-5cd5-488a-928d-fbd721064e4d.jpg+2025-09-16-16.52.34+niz.jpg

Представители подрядчика также согласились, что это непорядок. Один из них даже вспомнил современную поговорку: «Раньше автомобили планировали инженеры, а теперь — дизайнеры». Роман Ченцов, сказав, что он несколько в шоке от увиденного, поставил всем причастным задачу: к концу недели решить с производителем горки, как ее переделать для безопасности малышей.

Обратив внимание на неровности бетонной площадки, глава города попросил получше ее отшлифовать, после чего убрать пыль, чтобы на это основание намертво лег первый слой резины. Ему пообещали сделать все как надо. Мэру понравилось, что вокруг детской площадки уже опилили старые высокие деревья. Это значит, что сверху на детей не упадет ветка. Понравились ему и высокие фонари, стилизованные под вид тех, которые уже есть в парке. Также мэру было приятно узнать, что площадка будет находиться под постоянным видеонаблюдением.

ab9eb645-8e99-4f4a-93e0-789eb0b6ef1c.jpg+2025-09-16-16.53.04+niz.jpg

Подрядчик пообещал сдать Липецку объект с учетом замечаний к концу сентября.

P.S. «Регионстройхолдинг» хорошо известен управлению строительства мэрии. Он регулярно побеждает в госзакупках на крупные проекты благоустройства в Липецке. Именно эта компания за 110 млн рублей построил первый в городе мини-парк внутри жилой застройки — в микрорайоне «Европейский» (у его жителей были претензии к дорожкам из асфальта и тротуарной плитки, к засыпанной щепой детской площадке, к засохшим деревьям, о которых подрядчик должен был заботиться год с момента посадки). Эта же компания построила за 61,8 миллиона и другой мини-парк — на площади Клименкова на Тракторном между церковью и Городским Домом культуры (и к состоянию этого объекта были претензии и от горожан, и от депутата по этого района в областном Совете, и у мэрии). В активе подрядчика — реконструкция бывшего кинотеатра «Маяк» в том же Тракторном, центрального и Новолипецкого пляжей.
Нижний парк
детская площадка
Комментарии (6)

Сначала новые
Гости
18 минут назад
За деревянные столбы 28,4 млн. рублей. Это круто.
Ответить
Это
13 минут назад
Это полностью стоимость. Проект. доставка, установка. Освещение, испил деревьев. Плюс покрытие. Плюс то, что не привезли
Ответить
Да
32 минуты назад
За такие деньги, просто мрак
Ответить
да-уж
48 минут назад
Как красиво... Интересно, кто это все делал...
Ответить
Гость
сегодня, 17:23
Прежде чем закупать что-то не надо ссылаться на картинки которые рекламируют с этим товаром. Надо это всё видеть в живую. На картинке не передают всю не доработку, делают фотошоп, корректируют на приобретателя. ВИДЕМ ОДНО А ПОЛУЧАЕМ СОВСЕМ ДРУГОЕ.
Ответить
Сергей Б
38 минут назад
Всегда нужны командировки специалистов на предприятия поставщика продукции. Пусть это удорожает стоимость контракта, но видеть продукцию вживую важно. Так всегда делалось в СССР, потому что не было интернета.
Ответить
