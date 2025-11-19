Все новости
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку
Общество
У задолжавшего 200 тысяч рублей по штрафам и кредитам ельчанина арестовали «Шкоду»: он тут же погасил долги
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Рядом с садками для кроликов нашли закрутки с марихуаной
Происшествия
Чемпионы квиддича: как готовятся к «Кибердрому» лучшие дроноводы региона
Общество
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины
Происшествия
Общество
920
51 минуту назад
6

За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения

В мэрии считают, что Новолипецк должен преобразиться за счет инвесторов.

Пять лет назад региональный Фонд капитального ремонта обновил фасад и кровлю одного из самых интересных домов в Левобережной части Липецка — №38 на проспекте Мира. Так сталинка 1952 года постройки с уникальным декором и башенками на крыше получила вторую жизнь. Тогда же эксперт в отрасли ремонта фасадов Григорий Ларин, чья компания занимается производством декоративных элементов для облицовки, заявил, что после восстановления по проспекту Мира можно будет гулять, как по Санкт-Петербургу.

b618ec9c-e56d-4a84-a7e6-461f80a64ec8.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

Действительно, некоторые здания на проспекте Мира после обновления фасадов приобрели некую респектабельность. Однако как только заходишь в новолипецкие дворы, попадаешь в какой-то постапокалипсис. За фасадом обновленной пять лет назад сталинки можно увидеть разбитый двор с заполненными водой ямами,

1cbbecaa-73eb-4274-992b-39fceba848a5.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

15b4d63a-d798-4ebf-a47d-560db4426120.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

расселенный, но не снесенный двухэтажный барак 1932 года постройки,

8792f5a1-eafa-4a8c-9ef0-d365f832da41.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

ac51c16a-79c8-450c-8720-4bc4fbc179da.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

руины сараев,

3ace1e24-c442-4151-8251-281fff87eadd.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

открытые смотровые ямы на месте бывших гаражей,

a27249a6-8e1d-4d02-8f39-ec4c98f0e6d8.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

ржавые остовы детской площадки,

3d9d52f4-6d52-439d-9cd0-89b83bb0e208.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

неухоженную контейнерную площадку и разбросанный под старыми деревьями мусор.

19cea6d1-291f-44c2-9014-1aafeccc2a3d.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

6e928558-5427-4473-9800-163e9361c387.jpg+2025-11-19-13.55.34+niz.jpg

Кто-то собирается навести в этом большом дворе порядок?

В УК «АДС» разводят руками, хотя порядок на контейнерной площадки — компетенция «управляшки». Сносить расселенный дом и хозпостройки должно управление капремонта мэрии, но ему для сноса всех таких зданий не хватает средств — на Новолипецке, на Осеннем проезде, вообще есть определенная под снос пятиэтажка, к которой никак не может подступится городская администрация. Нужна ли жильцам сталинки новая детская площадка? Возможно, и нет. В любом случае для благоустройства двора жителям дома нужно попасть в муниципальную программу «Мой двор».

Если в мэрии не могут разобраться с одним двором, то что говорить о других? Поэтому департамент архитектуры и строительства при мэре Евгении Уваркиной решил пойти иным путем: отдать большой кусок Левобережья в границах улиц Невского, Прокатной, Крупской, и проспекта Мира какому-нибудь инвестору под комплексной развитие территории. В таких случаях застройщик за свой счет расселяет аварийные дома, сносит ветхие строения, приводит земельный участок в порядок, попутно строя на нем сети, жилье и социальные объекты. Но если администрация Липецка нашла инвесторов для развития двух территорий в районе Тракторного, то заняться освоением Новолипецка желающих пока не нашлось.

А что же хочет видеть в этой старой части города мэрия? Челябинская компания «Азимут» выполнила проекты планировки и межевания этого района и вот что получилось.

На улице Осипенко, 6 должен быть построен детсад на 140 мест и реконструирован 22-й детсад на Осипенко, 6а, с увеличением вместимости до 230 мест. Также надлежит реконструировать и местный рынок. Взамен инвестору разрешается строить дома на этой территории общей площадью 20,1 гектара. Они могут быть повышенной этажности, по сравнению с существующей застройкой. Проект мэрии разрешает возвести в границах улиц Невского, Прокатной, Крупской, и проспекта Мира 17 среднеэтажных жилых домов, а также реконструировать здание на Прокатной, 30 под многоквартирный жилой дом гостиничного типа. Решить проблему парковок предлагается за счет открытых стоянок на 542 машины, строительства надземного многофункционального комплекса с объектами соцкультбыта, в котором можно разместить 75 машиномест и 4-этажного гаражного комплекса на 176 машиномест. Все это, напоминаем, розовые мечты мэрии.

Пока же в границах района, предназначенного под КРТ, компания «Сфера» строит «Жилой дом на Невского», представляющий собой кирпичный среднеэтажный дом из четырех блок-секций. Как сообщили GOROD48 в компании, это отдельный проект, не имеющий никакого отношения к комплексному развитию территории. Следовательно, существующая разруха на Новолипецке пока никуда не денется. Все надежды — на «волшебника в голубом вертолете», который вдруг откуда-то прилетит в наш город и решит все его проблемы.
Комментарии (7)

Тыква
16 минут назад
Элитный дом: архитектура утерянной цивилизации, море прямо у парадной и с целый десяток локаций для сталкеров и других любителей заброшек
Ответить
жесть конечно
19 минут назад
Новолипецк всегда был клоакой.В центре тоже не особо блещет эстетика во дворах, стоит только отъехать от * метров 500...
Ответить
Житель
25 минут назад
Ну это же не зелёный остров на это денег нет но вы терпите
Ответить
Липчанин
29 минут назад
В Челябинске есть метеорит. Где-то лежит...
Ответить
38 минут назад
Здесь необходимо построить высотные дома и только повышенной этажности! Они защитят жителей левобережной части города от грязи, копоти и различных загрязняющих веществ.
Ответить
Баба Нюра
40 минут назад
А ведь когда-то кипела жизнь в этих гаражах
Ответить
