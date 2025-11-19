За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения

В мэрии считают, что Новолипецк должен преобразиться за счет инвесторов.

Пять лет назад региональный Фонд капитального ремонта обновил фасад и кровлю одного из самых интересных домов в Левобережной части Липецка — №38 на проспекте Мира. Так сталинка 1952 года постройки с уникальным декором и башенками на крыше получила вторую жизнь. Тогда же эксперт в отрасли ремонта фасадов Григорий Ларин, чья компания занимается производством декоративных элементов для облицовки, заявил, что после восстановления по проспекту Мира можно будет гулять, как по Санкт-Петербургу.Действительно, некоторые здания на проспекте Мира после обновления фасадов приобрели некую респектабельность. Однако как только заходишь в новолипецкие дворы, попадаешь в какой-то постапокалипсис. За фасадом обновленной пять лет назад сталинки можно увидеть разбитый двор с заполненными водой ямами,расселенный, но не снесенный двухэтажный барак 1932 года постройки,руины сараев,открытые смотровые ямы на месте бывших гаражей,ржавые остовы детской площадки,неухоженную контейнерную площадку и разбросанный под старыми деревьями мусор.Кто-то собирается навести в этом большом дворе порядок?В УК «АДС» разводят руками, хотя порядок на контейнерной площадки — компетенция «управляшки». Сносить расселенный дом и хозпостройки должно управление капремонта мэрии, но ему для сноса всех таких зданий не хватает средств — на Новолипецке, на Осеннем проезде, вообще есть определенная под снос пятиэтажка, к которой никак не может подступится городская администрация. Нужна ли жильцам сталинки новая детская площадка? Возможно, и нет. В любом случае для благоустройства двора жителям дома нужно попасть в муниципальную программу «Мой двор».Если в мэрии не могут разобраться с одним двором, то что говорить о других? Поэтому департамент архитектуры и строительства при мэре Евгении Уваркиной решил пойти иным путем: отдать большой кусок Левобережья в границах улиц Невского, Прокатной, Крупской, и проспекта Мира какому-нибудь инвестору под комплексной развитие территории. В таких случаях застройщик за свой счет расселяет аварийные дома, сносит ветхие строения, приводит земельный участок в порядок, попутно строя на нем сети, жилье и социальные объекты. Но если администрация Липецка нашла инвесторов для развития двух территорий в районе Тракторного, то заняться освоением Новолипецка желающих пока не нашлось.А что же хочет видеть в этой старой части города мэрия? Челябинская компания «Азимут» выполнила проекты планировки и межевания этого района и вот что получилось.На улице Осипенко, 6 должен быть построен детсад на 140 мест и реконструирован 22-й детсад на Осипенко, 6а, с увеличением вместимости до 230 мест. Также надлежит реконструировать и местный рынок. Взамен инвестору разрешается строить дома на этой территории общей площадью 20,1 гектара. Они могут быть повышенной этажности, по сравнению с существующей застройкой. Проект мэрии разрешает возвести в границах улиц Невского, Прокатной, Крупской, и проспекта Мира 17 среднеэтажных жилых домов, а также реконструировать здание на Прокатной, 30 под многоквартирный жилой дом гостиничного типа. Решить проблему парковок предлагается за счет открытых стоянок на 542 машины, строительства надземного многофункционального комплекса с объектами соцкультбыта, в котором можно разместить 75 машиномест и 4-этажного гаражного комплекса на 176 машиномест. Все это, напоминаем, розовые мечты мэрии.Пока же в границах района, предназначенного под КРТ, компания «Сфера» строит «Жилой дом на Невского», представляющий собой кирпичный среднеэтажный дом из четырех блок-секций. Как сообщили GOROD48 в компании, это отдельный проект, не имеющий никакого отношения к комплексному развитию территории. Следовательно, существующая разруха на Новолипецке пока никуда не денется. Все надежды — на «волшебника в голубом вертолете», который вдруг откуда-то прилетит в наш город и решит все его проблемы.