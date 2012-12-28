Возле детской площадки в Липецке заметили гадюку

19 мая в 22:30 на номер 112 поступило сообщение, что во дворе дома №19 по улице Теперика в Липецке возле детской площадки лежит живая гадюка.Как сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка, в этом году такой вызов первый. Спасатели поймали гадюку и выпустили её в лесополосу.