Общество
66
11 минут назад

Врачи показали высокотехнологичную операцию на головном мозге

Сегодня в областной больнице оперировали женщину с опухолью мозга. За год в больнице проводят сотни таких вмешательств.

Сегодня в одной из операционных Липецкой областной клинической больницы прооперировали 62-летнюю пациентку с опухолью головного мозга. Операцию с помощью микрохирургического инструментария выполнил заведующий отделением нейрохирургии ЛОКБ Сергей Буров.

Липчанка пожаловалась врачам на нарушения речи, она также начала путать свой возраст. При диагностике у нее выявили объемное образование на стыке лобной и теменных долей головного мозга.

Операция, которая должна вернуть к полноценной жизни женщину, для хирургов липецкой клиники уже не является экстраординарной. Ежегодно в отделении нейрохирургии Липецкой областной больницы их выполняется более 800.

После оперативного вмешательства два-три дня за пациенткой будут внимательно наблюдать. Если ее состояние удовлетворит врачей, женщина сможет вернуться к обычной жизни.

Врачи рассказали, что послеоперационная летальность при плановых вмешательствах в областной больнице практически сведена к нулю.

— Мы выполняем операции на центральной нервной системе: на спинном и головном мозге, на позвоночнике. Со стороны головного мозга — это онкология, сосудистая патология, как экстренная, так и плановая. На позвоночнике — онкологические поражения и дегенеративные заболевания, — рассказал врач-нейрохирург ЛОКБ Виталий Сезин.

Современное оборудование клиники позволяет хирургам больницы выполнять весь спектр нейрохирургических вмешательств, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. При лечении заболеваний позвоночника используются новейшие технологии декомпрессии и стабилизации с применением современных металлоконструкций и эндовидеохирургии.
