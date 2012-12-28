БПЛА сбиты ночью над областью

Сейчас в регионе действует режим «Воздушная опасность».

273 БПЛА самолетного типа сбиты этой ночью на 20 регионами страны, Азовским и Черными морями. В числе регионов, над которыми перехвачены беспилотники — Липецкая область, сообщает Минобороны РФ.Режим «Угроза атаки БПЛА» действовал в области девять с половиной часов — с 23:00 до 08:30. Сейчас в области действует желтый уровень «Воздушная опасность».