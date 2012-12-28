НЛМК открыл «Творческий цех» для детей сотрудников

Новолипецкий металлургический комбинат дал старт онлайн-конкурсу юных талантов «Творческий цех». Дети сотрудников комбината и подрядных организаций могут показать свое мастерство в шести номинациях — «Вокал», «Инструментальное исполнение», «Хореография», «Художественное творчество», «Декоративно-прикладное творчество» и «Оригинальный жанр».
 
Уже несколько лет подряд в конкурсе участвует 12-летняя Татьяна Помазуева, дочь начальника отдела «НЛМК-Инжиниринг». Девочка учится в художественной школе и не раз занимала призовые места в «Творческом цехе». В прошлом году по итогам конкурса она ездила в Москву на балет «Щелкунчик». На высокую оценку жюри она надеется и в этот раз. На конкурс Татьяна представила рисунок «Лебединого озера». Это единственный в стране экопарк на территории промышленного предприятия, который считается естественным индикатором благополучной экологической обстановки. 

— Мечтаю когда-нибудь попасть на экскурсию по НЛМК и своими глазами увидеть «Лебединое озеро». О нем я узнала от папы, именно по его рассказам и рисовала конкурсную работу. Хочу посмотреть и на сам комбинат — побывать в цехах, где производят сталь. Знаю, что это очень крупное предприятие, – поделилась Татьяна Помазуева.

Конкурсные заявки принимаются на сайте «Виртуальный город НЛМК», где можно загрузить видеоролик с выступлением или фото своей работы. В июне победителей определят в трех возрастных группах: 4-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет. Оценивать работы будут специалисты в сфере культуры, искусства, образования, молодежной политики, а также общественные деятели и сотрудники НЛМК. Всех участников конкурса ждут специальные подарки от НЛМК.
образование

