сегодня, 21:24
В четырех микрорайонах и на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Еще в двух десятках микрорайонов давление воды при подаче будет снижено.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 1 стр.1 по улице Астраханской, № 1б по улице Архангельской, № 27 по улице Терешковой, в частном секторе улиц Передельческой, Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской (Сырское), Садовой, Калинина. Подачу холодной воды также ограничат жителям 24-го, 26-го, 27-го микрорайонов и района МЖК.
Подвоз воды будет организован по адресам: бульвар Шубина, 15, переулок Учебный, 1, улица Шуминского, 19, также по заявкам потребителей.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды у потребителей микрорайонов: 1-12, 19, Звездный, Взлетный, 10 Шахта, Опытной Станции, центра города и Карьера.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 мая плановые ремонтыне работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047 в садоводчестве «Дачный 3», обесточат садоводчества «Дачный 4», «Дачный 5».
