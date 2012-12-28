В четырех микрорайонах и на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Из-за аварийных ремонтных работ на сетях 20 мая без холодной воды останутся жители почти двух десятков улиц районов Коровино-Сырское, Силикатного, а также четырех «спальных» районов, предупредили в «РВК-Липецк». Почти в двух районах давление воды будет снижено из-за ремонтных работ энергетиков.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 1 стр.1 по улице Астраханской, № 1б по улице Архангельской, № 27 по улице Терешковой, в частном секторе улиц Передельческой, Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской (Сырское), Садовой, Калинина. Подачу холодной воды также ограничат жителям 24-го, 26-го, 27-го микрорайонов и района МЖК.Подвоз воды будет организован по адресам: бульвар Шубина, 15, переулок Учебный, 1, улица Шуминского, 19, также по заявкам потребителей.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды у потребителей микрорайонов: 1-12, 19, Звездный, Взлетный, 10 Шахта, Опытной Станции, центра города и Карьера.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 мая плановые ремонтыне работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047 в садоводчестве «Дачный 3», обесточат садоводчества «Дачный 4», «Дачный 5».