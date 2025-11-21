«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней

Траншея с текущими трубами заканчивается в метре от входа в медучреждение.

Больше месяца прошло с того времени, как «РИР-Энерго» вырыла несколько ям во 2-м микрорайоне на месте порывов теплосети, да так все и оставило. Раскопки появились у 4-й городской поликлиники и у областного центра инфекционных болезней.Хуже всего пришлось врачам-инфекционистам — перед зданием на улице Гагарина, 135 энергетики раскопали весь тротуар, остановившись буквально в метре от входа в Центр.В эту среду GOROD48 запросил в липецком филиале «РИР-Энерго» информацию о дате завершения ремонта у ГУЗ «Липецкий областной центр инфекционных болезней». В тот же день работники компании попытались восстановить ограждение раскопки у Центра. А сегодня мы выяснили, что ремонт теплосетей начнется в следующий понедельник.