Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор
Общество
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
«В подвале уже две недели стоят фекалии»
Общество
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
Происшествия
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Отсутствие дорожного знака не стало поводом отмены судебного решения по ДТП
Общество
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Общество
Не устоял перед соблазном и вовлек в преступление друга: полицейские раскрыли кражу мопеда и электровелосипеда
Происшествия
Обстоятельства смертельного пожара в сельском доме устанавливает Следком
Происшествия
Общество
322
45 минут назад
1

«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней

Траншея с текущими трубами заканчивается в метре от входа в медучреждение.

Больше месяца прошло с того времени, как «РИР-Энерго» вырыла несколько ям во 2-м микрорайоне на месте порывов теплосети, да так все и оставило. Раскопки появились у 4-й городской поликлиники и у областного центра инфекционных болезней.

22f4fcd2-6aa6-437a-8cf1-6e17afcf47c6.jpg+2025-11-21-13.42.35+niz.jpg

Хуже всего пришлось врачам-инфекционистам — перед зданием на улице Гагарина, 135 энергетики раскопали весь тротуар, остановившись буквально в метре от входа в Центр.

4be3d6b5-1b70-4eb5-8ccb-1ec54bdc8ea4.jpg+2025-11-21-13.40.05+niz.jpg

fa170d5f-c953-4315-8ebd-3a5ee733a9d6.jpg+2025-11-21-13.40.05+niz.jpg

bde6fe56-d8d1-4fa1-a2cd-d991039a8957.jpg+2025-11-21-13.40.05+niz.jpg

В эту среду GOROD48 запросил в липецком филиале «РИР-Энерго» информацию о дате завершения ремонта у ГУЗ «Липецкий областной центр инфекционных болезней». В тот же день работники компании попытались восстановить ограждение раскопки у Центра. А сегодня мы выяснили, что ремонт теплосетей начнется в следующий понедельник.

2e11e89f-ae96-4f8b-9881-9bf2489bc00c.jpg+2025-11-21-13.40.05+niz.jpg

раскопка неподалеку — между домами 125/1 и 125/2 на улице Гагарина
раскопка
1
0
2
1
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Старый житель
8 минут назад
Раньше почти всё лето сидели без горячей воды, зато не было порывов в отопительный сезон. Всё успевали отремонтировать. Сейчас хвалятся, что в июле горячая вода. Но зимой сидим без отопления. Счастье, что нет морозов.
Ответить
