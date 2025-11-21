Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Траншея с текущими трубами заканчивается в метре от входа в медучреждение.
Хуже всего пришлось врачам-инфекционистам — перед зданием на улице Гагарина, 135 энергетики раскопали весь тротуар, остановившись буквально в метре от входа в Центр.
В эту среду GOROD48 запросил в липецком филиале «РИР-Энерго» информацию о дате завершения ремонта у ГУЗ «Липецкий областной центр инфекционных болезней». В тот же день работники компании попытались восстановить ограждение раскопки у Центра. А сегодня мы выяснили, что ремонт теплосетей начнется в следующий понедельник.
раскопка неподалеку — между домами 125/1 и 125/2 на улице Гагарина
