Под Липецком поднялся столб дыма от горящих покрышек

Отходы, сваленные в посадках, могли поджечь.

Водители вечером 19 мая заметили столб дыма над Липецком — оказались он поднялся от горящих покрышек.Десятки покрышек были свалена у дороги вдоль лесополосы рядом с поселком Берендей Липецкого округа. Как предположили очевидцы, кто-то решил таким неэкологичным способом утилизировать отходы.