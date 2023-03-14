В Молодежном парке построят комплекс с банями и бассейнами

Инвестиции в проект составят полмиллиарда рублей. Физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть готов к концу 2026 года.

Инвестиционное соглашение о строительстве в Молодежном парке физкультурно-оздоровительного комплекса «Липецкие термы» подписали сегодня губернатор области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и генеральный директор калужского ООО ««Компания Донатор» Елена Глобина.

Предполагается, что комплекс будет построен до конца 2026 года. Инвестиции в проект составят более 500 млн рублей.



«В новом ФОКе разместятся водные аттракционы, джакузи, детская зона. На территории комплекса будут работать 15 бань и саун различных видов и комплектаций, четыре бассейна, три из которых круглогодичные, а также кабинеты релакса и массажа, откроется кафе. Пропускная способность посетителей в будни составит 1200 человек, в выходные – 2500», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Фото пресс-службы правительства Липецкой области.

