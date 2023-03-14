26 минут назад
В Молодежном парке построят комплекс с банями и бассейнами
Инвестиции в проект составят полмиллиарда рублей. Физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть готов к концу 2026 года.
Предполагается, что комплекс будет построен до конца 2026 года. Инвестиции в проект составят более 500 млн рублей.
«В новом ФОКе разместятся водные аттракционы, джакузи, детская зона. На территории комплекса будут работать 15 бань и саун различных видов и комплектаций, четыре бассейна, три из которых круглогодичные, а также кабинеты релакса и массажа, откроется кафе. Пропускная способность посетителей в будни составит 1200 человек, в выходные – 2500», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Фото пресс-службы правительства Липецкой области.
ЛИПЧАНКА
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колыван
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А то мало ли чего.
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Тру-ля-ля