Общество

26 минут назад

В Молодежном парке построят комплекс с банями и бассейнами

10 284
#строительство #ФОК
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В Молодежном парке построят комплекс с банями и бассейнами

Инвестиции в проект составят полмиллиарда рублей. Физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть готов к концу 2026 года. 

Инвестиционное соглашение о строительстве в Молодежном парке физкультурно-оздоровительного комплекса «Липецкие термы» подписали сегодня губернатор области  Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и генеральный директор калужского ООО ««Компания Донатор» Елена Глобина.
Предполагается, что комплекс будет построен до конца 2026 года. Инвестиции в проект составят более 500 млн рублей. 

«В новом ФОКе разместятся водные аттракционы, джакузи, детская зона. На территории комплекса будут работать 15 бань и саун различных видов и комплектаций, четыре бассейна, три из которых круглогодичные, а также кабинеты релакса и массажа, откроется кафе. Пропускная способность посетителей в будни составит 1200 человек, в выходные – 2500», - сообщает пресс-служба администрации Липецка. 

Фото пресс-службы правительства Липецкой области.
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#строительство #ФОК
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Комментарии (12)

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ЛИПЧАНКА

1 минуту назад
Просто прибрать в городе не хотите?
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Qwerty

2 минуты назад
Значит конец парку. Очень жаль.
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Путаны :

2 минуты назад
Улицу красных фонарей там надо построить для ночных бабочек !
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Сырский.

7 минут назад
У нас воду отключают через день а вы про водные процедуры и аттракционы.
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Эхо

11 минут назад
Хоть посмеяться...
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колыван

11 минут назад
а какже Ледовый дворец но правильно он не рентабельный .Город превратили в комерцию фудкорты теперь бани с саунами но и с древнейшей профессии конечно.Пилорама в этом городе работает превосходно.Ведь здесь одни варяги они о городе не думают
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Вопрос

11 минут назад
Какая необходимость 15 бань в одном месте? Кто считал их нужность? Кто инвестор всей суммы?????
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А то мало ли чего.

13 минут назад
Желательно трубу для подачи воды провести отдельную и с реки.
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Ежик

15 минут назад
Правильно, нашей молодеже нужно париться в бане и купаться в бассейне с пивом и айкасом
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Тру-ля-ля

16 минут назад
Вы уже сделали катящийся камни, воздушное метро, Сокольский мост.Когда же вы перестанете врать?
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