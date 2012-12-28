На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Происшествия
сегодня, 12:34
26-летний лихач за год накопил 49 штрафов за превышение скорости
И теперь заплатит 169,5 тысячи рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по каждому из материалов нарушитель был оштрафован на суммы от 1000 до 15 000 рублей за неуплату штрафов в срок (по части первой статьи 20.25 КоАП РФ). А общая сумма штрафов составила 169,5 тысячи рублей.
Напомним, неуплата административного штрафа в срок влечёт штраф в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
