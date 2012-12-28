Все новости
Происшествия
531
сегодня, 12:34
4

26-летний лихач за год накопил 49 штрафов за превышение скорости

И теперь заплатит 169,5 тысячи рублей.

В Чаплыгине мировой суд рассмотрел сразу 49 дел о неуплате штрафов за превышение скорости в срок. Причём все штрафы 26-летний водитель накопил за этот год.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по каждому из материалов нарушитель был оштрафован на суммы от 1000 до 15 000 рублей за неуплату штрафов в срок (по части первой статьи 20.25 КоАП РФ). А общая сумма штрафов составила 169,5 тысячи рублей.

Напомним, неуплата административного штрафа в срок влечёт штраф в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

ПДД
нарушение
0
0
2
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
в Грязях
41 минуту назад
цыгане и ВУ то не имеют гоняют безнаказанно на всякой рванине
Ответить
51 минуту назад
Самостоятельно и бесконтрольно накопил штрафы за этот год и до сих пор управляет средством повышенной опасности?
Ответить
Пророк
57 минут назад
Права забирать. После оплаты отдавать через сдачу экзаменов в ГИБДД! Штрафы в таком размере копиться не будут. Наши правила доробатки требуют я вот так понимаю!
Ответить
Усмань
сегодня, 12:53
Это как так, я не успел превысить, сразу штраф прилетел, и быстренько с карты списали, а этот год гонял, и его никто не трогал???
Ответить
