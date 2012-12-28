26-летний лихач за год накопил 49 штрафов за превышение скорости

И теперь заплатит 169,5 тысячи рублей.

В Чаплыгине мировой суд рассмотрел сразу 49 дел о неуплате штрафов за превышение скорости в срок. Причём все штрафы 26-летний водитель накопил за этот год.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по каждому из материалов нарушитель был оштрафован на суммы от 1000 до 15 000 рублей за неуплату штрафов в срок (по части первой статьи 20.25 КоАП РФ). А общая сумма штрафов составила 169,5 тысячи рублей.Напомним, неуплата административного штрафа в срок влечёт штраф в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.