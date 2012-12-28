Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги

Женщину замучила совесть, а Следственный комитет довел до окончания замершее в 2004 году расследование преступления.

В вашем браузере отключен JavaScript

Пресс-служба регионального Следкома сообщила о раскрытии преступления 2004 года, в результате которого погибла 28-летняя ельчанка.В убийстве подруги созналась 43-летняя жительница Ельца. Она рассказала следователю группы по расследованию преступлений прошлых лет о том, что ее мучает совесть за то, что случилось 10 апреля 2004 года.В тот день подруги собрались выпить за счет двух мужчин. Но старшая настолько преуспела в распитии спиртного, что буквально замертво упала в коридоре дома, где было застолье. Разозлившись на нее из-за того, что ей пришлось иметь дело сразу с двумя мужчинами, ее младшая подруга избила ногами заснувшую собутыльницу. Но та была так пьяна, что никак не отреагировала на побои. Утром подрги покинули гостеприимный дом, но далеко не ушли. На улице Допризывников избитой стало так плохо, что она потеряла сознание. Ее молодая спутница, опасаясь попасть в милицию за содеянное, ушла домой.Находившуюся без памяти женщину обнаружили прохожие и вызвали медиков. Доставленную в больницу прооперировали, извлекли разорванную селезенку, но спустя 18 дней она умерла от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов.Полиция и прокуратура тут же вышли на участников застолья, однако те отрицали причастность к смерти женщины. Допросы, очные ставки и другие следственные действия не позволили получить достаточные доказательства для обвинения подозреваемой, и расследование было приостановлено.В этом году следователи и криминалисты регионального СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ельцу провели масштабную аналитическую работу, которая позволила раскрыть это преступление.При допросе в присутствии защитника подозреваемая призналась в содеянном и подтвердила свои показания при их проверке следователем на месте происшествия. В итоге следственным отделом по Ельцу СУ СК России по Липецкой области действия 43-летней женщины квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ («причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего»).Скоро уголовное дело отправится в суд. И, вполне вероятно, что Фемида признает вину ельчанки, но освободит ее от наказания за истечением срока давности, как зачастую бывает в таких случаях.