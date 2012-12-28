Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов написал заявление о прекращении полномочий
Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
20-летний липчанин испугался уголовной ответственности и перевёл мошенникам 408 000 рублей
Происшествия
433
сегодня, 09:20
Липчанина поймали после кражи ламината из подъезда и нашли у него партию гашиша
Полицейские возбудили уголовные дела о краже и покушении на сбыт наркотиков против 29-летнего жителя Липецка. На него они вышли при поиске похитителя нескольких пачек ламината из подъезда ЖК «Босфор».
«Липчанин был задержан оперативниками отдела полиции №4. В ходе личного досмотра в дежурной части в его сумке полицейские обнаружили 12 свёртков с гашишем, общей массой более 5,6 грамма», — рассказали в областном управлении МВД.
Украденный ламинат изъят. Задержанный липчанин на время следствия арестован.
0
0
2
0
2
Комментарии