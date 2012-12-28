Липчанина поймали после кражи ламината из подъезда и нашли у него партию гашиша

Полицейские возбудили уголовные дела о краже и покушении на сбыт наркотиков против 29-летнего жителя Липецка. На него они вышли при поиске похитителя нескольких пачек ламината из подъезда ЖК «Босфор».



Покрытие, стоимостью в 50 тысяч рублей, принадлежало 43-летней женщине. Оказалось, ламинат приметил 29-летний липчанин, когда заходил к знакомому. Он заявил ему, что купил ламинат у его соседки, и попросил на грузовой машине перевезти в другое место. Позже липчанин продал украденное всего за пять тысяч рублей.«Липчанин был задержан оперативниками отдела полиции №4. В ходе личного досмотра в дежурной части в его сумке полицейские обнаружили 12 свёртков с гашишем, общей массой более 5,6 грамма», — рассказали в областном управлении МВД.Украденный ламинат изъят. Задержанный липчанин на время следствия арестован.