По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать

Для осуществления замысла нужно разрешение Госавтоинспекции.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета при обсуждении работы общественного транспорта депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась у председателя профильного департамента мэрии Александра Лукинова, пустят в конце концов или нет автобусы по улице Папина?— Мы не первый год говорим о проблеме транспортной доступности жителей моего избирательного округа и округа Игоря Подзорова. Многим горожанам, живущим в наших округах, до остановок на проспекте Победы идти километр или даже больше. А тем временем на улице Перова строят большой жилой комплекс. Насколько я знаю, планируется возведение и других многоквартирных домов. Значит, эта проблема будет становиться все острее, — сказала депутат.Александр Лукинов ответил, что у дептранса мэрии уже есть предложения по пуску автобусов по улице Папина с размещением остановок. И что дело осталось за Госавтоинспекцией.— Предлагаю сделать одно из заседаний профильной депутатской комиссии выездным, чтобы на месте обсудить ваши и наши предложения, — сказала Екатерина Пинаева.Напомним, что это проблема — с бородой. Автобусы по Папина ходили в 2019-2020 году — улица стала дублером проспекта Победы во время его масштабной реконструкции. Однако даже после этого дептранс заявлял о недостаточной ширине, как проезжей части, так и тротуаров для движения автобусов. Но в то же время то же ведомство просчитывало варианты прокладки по Папина двух трамвайных веток. Евгений Чекрыжов, предшественник Александра Алынина, даже заявил в горсовете, что появление трамваев на Папина было бы логичным после завершения существующей концессии, что новые пути связали бы новые микрорайоны с Центральным рынком.Улицу Папина в итоге капитально обновили в прошлом году, потратив на ее ремонт более 180 млн рублей. После этого водители долго привыкали к тому, что вместо четырех полос — от перекрестка с Юных Натуралистов до перекрестка с Водопьянова — на Папина осталось три.Кстати, тогда же в мэрии еще раз заявили, что по Папина не сможет ходить пассажирский транспорт, что этому препятствуют узкие пешеходные зоны от перекрестка с улицей Юных Натуралистов и дальше к Центральному рынку.