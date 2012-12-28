Все новости
Общество
1101
сегодня, 13:35
9

По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать

Для осуществления замысла нужно разрешение Госавтоинспекции.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета при обсуждении работы общественного транспорта депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась у председателя профильного департамента мэрии Александра Лукинова, пустят в конце концов или нет автобусы по улице Папина?

— Мы не первый год говорим о проблеме транспортной доступности жителей моего избирательного округа и округа Игоря Подзорова. Многим горожанам, живущим в наших округах, до остановок на проспекте Победы идти километр или даже больше. А тем временем на улице Перова строят большой жилой комплекс. Насколько я знаю, планируется возведение и других многоквартирных домов. Значит, эта проблема будет становиться все острее, — сказала депутат.

Александр Лукинов ответил, что у дептранса мэрии уже есть предложения по пуску автобусов по улице Папина с размещением остановок. И что дело осталось за Госавтоинспекцией.

— Предлагаю сделать одно из заседаний профильной депутатской комиссии выездным, чтобы на месте обсудить ваши и наши предложения, — сказала Екатерина Пинаева.

Напомним, что это проблема — с бородой. Автобусы по Папина ходили в 2019-2020 году — улица стала дублером проспекта Победы во время его масштабной реконструкции. Однако даже после этого дептранс заявлял о недостаточной ширине, как проезжей части, так и тротуаров для движения автобусов. Но в то же время то же ведомство просчитывало варианты прокладки по Папина двух трамвайных веток. Евгений Чекрыжов, предшественник Александра Алынина, даже заявил в горсовете, что появление трамваев на Папина было бы логичным после завершения существующей концессии, что новые пути связали бы новые микрорайоны с Центральным рынком.

Улицу Папина в итоге капитально обновили в прошлом году, потратив на ее ремонт более 180 млн рублей. После этого водители долго привыкали к тому, что вместо четырех полос — от перекрестка с Юных Натуралистов до перекрестка с Водопьянова — на Папина осталось три.

14gs61lapc59sndra3ftuted6j1aul73.webp

rhxj7ljez8zf7gt2xmos7omjkju7yowf.jpg

u4ad29eu2pqyowz59xztfve5xnqlo7hi.jpg

Кстати, тогда же в мэрии еще раз заявили, что по Папина не сможет ходить пассажирский транспорт, что этому препятствуют узкие пешеходные зоны от перекрестка с улицей Юных Натуралистов и дальше к Центральному рынку.

276xewutpuor3tsmy8oi4nwhowfxuu5t.jpg
Комментарии (9)

Ирина
4 минуты назад
Если пустят автобусы, то дом 1- А нужно расселять, он построен с нарушением норм , близко к дороге. По дому уже есть трещины, даже кап.ремонт не помог. В час пик дорога очень загружена.
Волга
25 минут назад
Когда была реконструкция проспекта Победы, по улице Пипина прекрасно курсировали автобусы.
адекватный житель
27 минут назад
как пешеходные зоны хоть узкиехоть широкие , которые на тротуаре, мешают автобусам которые на дороге. полоса есть, пусть ездит автобус. не вижу проблем его пустить там. легковых поменьше будет зато. кстати по строне роддома тротуар в кой то веки очень широкий сделали. по кайфу ваще. жаль его щас за5рали кабелеукладчики
1
43 минуты назад
Не будет никакого транспорта. За 20 лет закрыли десятки городских маршрутов, троллейбус, трамвай. Общая динамика понятна и не меняется.
51 минуту назад
Придумали, как организовать "пробку" в районе пересечения улиц Папина и Юных Натуралистов.
смотритель зоопарка
56 минут назад
уже страшно стало от одного название, придумали они, только и могут что придумывать, а реализовать, просчитать и тд - нет
Павел
57 минут назад
Там нужен трамвай: современные пути и вагоны уже не шумные, ездят тихо, все могут в этом убедиться теперь. От рынка до Ю. Натуралистов можно по центру улицы, дальше вообще по выделенке скраю, по стороне колледжей, музучилища и т.д. и так до связки с существующими путями у Октябрьского рынка.
горожанин
14 минут назад
Если есть место для трамвайных путей, то и для автобуса выделенку можно сделать. если надо. Только трамвай - не для нашего города: 1. Дороги для автомобилей станут более узкими - это приведет к еще большим пробкам. 2. Пассажиропоток недостаточен, чтобы выйти на самоокупаемость - трамвай будет вечно на дотации. 3. На строительство миллиарды потратить надо, а есть более актуальные темы - например, обновление ЖКХ, ливневки, строительство 3 моста через Воронеж.
Очевмдец
27 минут назад
Очень хорошее предложение
