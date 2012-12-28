В небе над Ельцом сбит БПЛА: повреждены частные дома

Сегодня ПВО сбило в небе над Ельцом БПЛА. Как сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин, в результате падения обломков получили повреждения несколько частных домов в одном из районов города. Погибших и пострадавших нет.Сейчас на месте работают оперативные службы. После их сменит комиссия по оценке ущерба.Ельчанам напоминают, что нельзя подходить и прикасаться к обломкам. О всех опасных находках следует сообщать в службу 112.По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.