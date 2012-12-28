Елецкие травматологи провели сложнейшие операции 14-летнему подростку с врождённой хрупкостью костей
Происшествия
523
40 минут назад
В небе над Ельцом сбит БПЛА: повреждены частные дома
Погибших и пострадавших нет.
Сейчас на месте работают оперативные службы. После их сменит комиссия по оценке ущерба.
Ельчанам напоминают, что нельзя подходить и прикасаться к обломкам. О всех опасных находках следует сообщать в службу 112.
По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
0
1
1
1
3
Комментарии