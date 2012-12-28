Общество
239
55 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на частный сектор, председатель облсуда хочет в отставку и хлевенский Хатико

Сегодня, 19 мая, обломки БПЛА повредили несколько частных домов в Ельце, стало известно, что председатель Липецкого областного суда Александр Карташов собрался в отставку, и в Хлевном кто-то бросил собаку на солнцепеке, а она не уходит и ждет хозяина.

Минувшей ночью Липецкую область в числе 19 регионов страны  атаковали БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали на частный сектор Ельца и повредили несколько домов, об утром рассказал мэр Вячеслав Жабин. Погибших и пострадавших, к счастью не оказалось.

Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов написал заявление о прекращении полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит его 26 мая.



Александру Карташову 69 лет. Липецкий областной суд он возглавляет с ноября 2021 года. До этого в течение 12 лет занимал пост председателя Тверского областного суда, а также работал судьей, председателем районного суда в Ставрополе, был председателем судебной коллегии Ставропольского краевого суда. Стаж работы по юридической профессии составляет свыше 40 лет.

В конце 2024 года Карташова уже провожали из Липецка. Тогда высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала его на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции. Но Александр Карташов остался в Липецке.

И еще про кадры. Вице-губернатор Сергей Курбатов пояснил, почему решил идти на выборы не от партии власти, а самовыдвиженцем.



В селе Хлевное на улице Советской кто-то приковал цепью к столбу немолодую собаку и оставил ее на солнцепеке.



Увидев страдающую животину местная жительница отвязала ее от столба, принесла воды и еды. Однако собака отказывается уходить с места — ждет хозяина.

Эту историю рассказала хлевенская газета «Донские вести». Сейчас журналисты ищут для собаки или нового владельца, или передержку.

«По селам очень много стало появляться подобного. Как будто таким образом избавляется какой-то питомник. Это касаемо проездных сел и сел, где есть пруды», — написал Гость.

«Предательство — самый страшный поступок», — считает Философ.

Завтра в Липецке возможен температурный рекорд: воздух может разогреться до  +33 градусов. Самым жарким за всю историю метеонаблюдений день 20 мая был в 1946 году, когда в городе был +31 градус. 
Комментарии (1)

Ева Герас
44 минуты назад
Количество атак БПЛА на регионы России только растет, на пике за все время СВО.
