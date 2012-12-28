Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на частный сектор, председатель облсуда хочет в отставку и хлевенский Хатико
Сегодня, 19 мая, обломки БПЛА повредили несколько частных домов в Ельце, стало известно, что председатель Липецкого областного суда Александр Карташов собрался в отставку, и в Хлевном кто-то бросил собаку на солнцепеке, а она не уходит и ждет хозяина.
Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов написал заявление о прекращении полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит его 26 мая.
Александру Карташову 69 лет. Липецкий областной суд он возглавляет с ноября 2021 года. До этого в течение 12 лет занимал пост председателя Тверского областного суда, а также работал судьей, председателем районного суда в Ставрополе, был председателем судебной коллегии Ставропольского краевого суда. Стаж работы по юридической профессии составляет свыше 40 лет.
В конце 2024 года Карташова уже провожали из Липецка. Тогда высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала его на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции. Но Александр Карташов остался в Липецке.
И еще про кадры. Вице-губернатор Сергей Курбатов пояснил, почему решил идти на выборы не от партии власти, а самовыдвиженцем.
В селе Хлевное на улице Советской кто-то приковал цепью к столбу немолодую собаку и оставил ее на солнцепеке.
Увидев страдающую животину местная жительница отвязала ее от столба, принесла воды и еды. Однако собака отказывается уходить с места — ждет хозяина.
Эту историю рассказала хлевенская газета «Донские вести». Сейчас журналисты ищут для собаки или нового владельца, или передержку.
«По селам очень много стало появляться подобного. Как будто таким образом избавляется какой-то питомник. Это касаемо проездных сел и сел, где есть пруды», — написал Гость.
«Предательство — самый страшный поступок», — считает Философ.
Завтра в Липецке возможен температурный рекорд: воздух может разогреться до +33 градусов. Самым жарким за всю историю метеонаблюдений день 20 мая был в 1946 году, когда в городе был +31 градус.
