Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на частный сектор, председатель облсуда хочет в отставку и хлевенский Хатико
Общество
28 минут назад
У управляющей компании «Гостиная» затопило ещё один дом
Требование обеспечить сухость подвалов и выполнить дезинфекцию управляющая компания не выполнила. Теперь решается вопрос о возбуждении административного дела.
В подвалах первого и второго подъездов стояла вода, вода также была обнаружена в помещении насосной и теплового пункта.
ООО УК «Гостиная» было объявлено предостережение о недопустимости ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома и нарушения обязательных требований: УК должна была обеспечить сухость подвалов и выполнить дезинфекцию. Но предостережение не исполнено, поэтому в отношении управляющей компании сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».
О похожей ситуации с другим домом этой же УК мы много раз рассказывали: сейчас уже Следком и застройщик выясняют причины регулярного затопления подвала во «Взлетном» в доме на улице Саунина, 1. Там возбуждено уже уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (по части первой статьи 238 УК РФ) после публичного обращения жильцов дома к Александру Бастрыкину.
