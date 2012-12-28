Общество
82
28 минут назад

У управляющей компании «Гостиная» затопило ещё один дом

Требование обеспечить сухость подвалов и выполнить дезинфекцию управляющая компания не выполнила. Теперь решается вопрос о возбуждении административного дела.

Жильцы дома №4 по улице Фурсова пожаловались на затопленный подвал. Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в ходе инспекционного визита жалоба подтвердилась.

В подвалах первого и второго подъездов стояла вода, вода также была обнаружена в помещении насосной и теплового пункта.

ООО УК «Гостиная» было объявлено предостережение о недопустимости ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома и нарушения обязательных требований: УК должна была обеспечить сухость подвалов и выполнить дезинфекцию. Но предостережение не исполнено, поэтому в отношении управляющей компании сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

О похожей ситуации с другим домом этой же УК мы много раз рассказывали: сейчас уже Следком и застройщик выясняют причины регулярного затопления подвала во «Взлетном» в доме на улице Саунина, 1. Там возбуждено уже уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (по части первой статьи 238 УК РФ) после публичного обращения жильцов дома к Александру Бастрыкину.

Фото — vk.com
