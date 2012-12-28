Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
Происшествия
506
сегодня, 11:26
1
Ссора из-за парковки на тротуаре закончилась убийством
Ельчанина застрелили из «Сайги»: дело поступило в суд.
Об этой истории мы рассказывали. По данным следствия, 2 марта этого года пьяный мужчина в ходе ссоры прицельно выстрелил из охотничьего ружья «Сайга- 12С» в сторону своего знакомого. Он получил огнестрельное ранение в грудь, от которого в тот же день умер в Елецкой городской клинической больницы им. Н.А. Семашко.
«Этому предшествовал конфликт приятеля обвиняемого с потерпевшим, припарковавшим автомобиль на тротуаре, что стало поводом для словесной перепалки. Позже все трое встретились для выяснения отношений, между знакомым подсудимого и потерпевшим завязалась драка, а подсудимый вмешался и произвел несколько выстрелов из ружья, предварительного переданного ему приятелем, одним из которых ранил потерпевшего», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Убитому мужчине было 32 года.
Обвиняемый в 2015-м году уже был судим по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
0
2
1
0
1
Комментарии (1)