Ссора из-за парковки на тротуаре закончилась убийством

Ельчанина застрелили из «Сайги»: дело поступило в суд.

Елецкий городской суд рассмотрит дело 39-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого выстрелом из охотничьего ружья (по части первой статьи 105 УК РФ).

Об этой истории мы рассказывали. По данным следствия, 2 марта этого года пьяный мужчина в ходе ссоры прицельно выстрелил из охотничьего ружья «Сайга- 12С» в сторону своего знакомого. Он получил огнестрельное ранение в грудь, от которого в тот же день умер в Елецкой городской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

«Этому предшествовал конфликт приятеля обвиняемого с потерпевшим, припарковавшим автомобиль на тротуаре, что стало поводом для словесной перепалки. Позже все трое встретились для выяснения отношений, между знакомым подсудимого и потерпевшим завязалась драка, а подсудимый вмешался и произвел несколько выстрелов из ружья, предварительного переданного ему приятелем, одним из которых ранил потерпевшего», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Убитому мужчине было 32 года.

Обвиняемый в 2015-м году уже был судим по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
1

Комментарии (1)

Очевидец
16 минут назад
Если бы в 2015-м году посадили, этого убийства глядишь и не было бы.
