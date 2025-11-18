Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Общество
626
сегодня, 10:22
6
Депутатам Липецкого горсовета вручили удостоверения и значки
Первой из рук главы города Романа Ченцова их получила председатель горсовета Евгения Фрай.
Удостоверения депутатам почему-то вручал глава города Роман Ченцов, хотя на должность его выбирал, как раз горсовет. Напомним, что сразу после формирования этого созыва временные удостоверения (мандаты) депутатам вручил председатель областной избирательной комиссии Сергей Елманов.
Первой удостоверение получила председатель горсовета Евгения Фрай. Затем уже вдвоем мэр и спикер вручали удостоверения другим депутатам.
5
0
3
0
4
Комментарии (6)