Общество
626
сегодня, 10:22
6

Депутатам Липецкого горсовета вручили удостоверения и значки

Первой из рук главы города Романа Ченцова их получила председатель горсовета Евгения Фрай.

Сегодняшняя сессия Липецкого горсовета началась с вручения депутатам нового созыва их удостоверений. Значки депутатам выдали чуть раньше в холле горсовета — они могли выбрать их с учётом крепления — на винт или на заколку. Винт популярностью не пользовался.

c11f2408-1c08-4249-bbfb-3cc2475e31af.jpeg+2025-11-18-10.05.35+niz.jpg

Удостоверения депутатам почему-то вручал глава города Роман Ченцов, хотя на должность его выбирал, как раз горсовет. Напомним, что сразу после формирования этого созыва временные удостоверения (мандаты) депутатам вручил председатель областной избирательной комиссии Сергей Елманов.

44449596-da64-432d-bc74-77bed1f5012c.jpeg+2025-11-18-10.05.35+niz.jpg

Первой удостоверение получила председатель горсовета Евгения Фрай. Затем уже вдвоем мэр и спикер вручали удостоверения другим депутатам.

Липецкий городской Совет
5
0
3
0
4

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шоу
18 минут назад
Продолжается
Ответить
Может
36 минут назад
Теперь за ум возьмутся,и скосят бурьян в Сселках,начиная от Фока,поликлиники и заканчивая новостройками.
Ответить
1
47 минут назад
Конфликт интересов и инверсия доминирования, называется.
Ответить
Лена
50 минут назад
Нужно в коробочке дарить кусочки ржавых труб, на память
Ответить
зачем мер
54 минуты назад
выдает значки депутатам, это не его люди,они должны быть нейтральны
Ответить
Хирург из ЦУМа
46 минут назад
Более того, мэр наемный менеджер вручает значки работодателю!
Ответить
