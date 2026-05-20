Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
Всем Соколом выбирали, дважды проторговали…
но вскоре обустроенный по нацпроекту сквер пришел в жалкое состояние.
Строительство сквера сразу не задалось, несмотря на федеральное финансирование. Придавать ускорение подрядчикам мэрии пришлось прокуратуре. Реконструировали сквер в два этапа, через дважды проведенные торги. В 2023 году сквер довели до ума, установили красивые лавочки, скамейки- качели, место для отдыха в виде камней. И вот через три года сквер пришел в жалкое состояние.
«...Скверу не более 3 лет, но он уже в ужасном состоянии: почти нет целых лавочек, перила у спуска к аллее погнуты, пока только качели жалеют, хоть они тоже исписаны. Камер нет, поэтому вандализм продолжается.....», — написала GOROD48 жительница Сокола.
Мы побывали в сквере, некогда носившем имя Жданова, как и улица Смыслова. Рядом с ним школа №28 и две 17-этажные новостройки, поэтому сквер заполнен молодежью. Ребята говорят, что благоустройство оказалось не слишком качественным.
— Вы знаете, эти лавочки очень хлипкие, иногда просто откинешься на спинку и рейка ломается. А вот качалки крепкие, правда. Но на них катаются девушки и дети, — говорит паренек лет 14-ти.
Второй мальчик, лет десяти, объясняет, почему погнуты перила:
— В прошлом году тут грохнулось дерево, тополь, и прямо на перила. Люди тут ни при чем. Дерево погнуло.
Правда, одна из частей перил валяется тут же, на траве. Со времени падения дерева ее никто не убрал. Как никто не убирает рейки от лавочек, которые, видимо и впрямь довольно хлипкие.
Вандализм это или нет — попробует разобраться полиция. Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, соответствующая проверка будет проведена.
