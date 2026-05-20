Происшествия
674
сегодня, 12:25
9

Всем Соколом выбирали, дважды проторговали…

но вскоре обустроенный по нацпроекту сквер пришел в жалкое состояние.

Четыре года назад сокольцы во время онлайн-голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» выбрали сквер имени Андрея Смыслова, выпускника школы №28, погибшего в Афганистане.

Строительство сквера сразу не задалось, несмотря на федеральное финансирование. Придавать ускорение подрядчикам мэрии пришлось прокуратуре. Реконструировали сквер в два этапа, через дважды проведенные торги. В 2023 году сквер довели до ума, установили красивые лавочки, скамейки- качели, место для отдыха в виде камней. И вот через три года сквер пришел в жалкое состояние.

«...Скверу не более 3 лет, но он уже в ужасном состоянии: почти нет целых лавочек, перила у спуска к аллее погнуты, пока только качели жалеют, хоть они тоже исписаны. Камер нет, поэтому вандализм продолжается.....», — написала GOROD48 жительница Сокола.

Мы побывали в сквере, некогда носившем имя Жданова, как и улица Смыслова. Рядом с ним школа №28 и две 17-этажные новостройки, поэтому сквер заполнен молодежью. Ребята говорят, что благоустройство оказалось не слишком качественным.

— Вы знаете, эти лавочки очень хлипкие, иногда просто откинешься на спинку и рейка ломается. А вот качалки крепкие, правда. Но на них катаются девушки и дети, — говорит паренек лет 14-ти.

Второй мальчик, лет десяти, объясняет, почему погнуты перила:

— В прошлом году тут грохнулось дерево, тополь, и прямо на перила. Люди тут ни при чем. Дерево погнуло.

Правда, одна из частей перил валяется тут же, на траве. Со времени падения дерева ее никто не убрал. Как никто не убирает рейки от лавочек, которые, видимо и впрямь довольно хлипкие.

Вандализм это или нет — попробует разобраться полиция. Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, соответствующая проверка будет проведена.
5

Комментарии (9)

Гражданин
8 минут назад
Если не умеют беречь пусть и живут в разрухе. Лучше эти деньги пустите на социалку.
Липчанин
11 минут назад
Так все правильно. Денег нет. Бульвар Неделина. Обустроили также. В плачевном состоянии лавочки,урны, детская площадка для детей с ОВЗ. Написал обращение через "решаем вместе". Пришел ответ- денег нет. Да и липецкой администрации нет дела до состояния Липецка.
....
34 минуты назад
На фото - тренажеры на пешеходной дорожке, дети качаются на качелях тоже на прямо на пешеходной дорожке. Неужели нельзя их было углубить внутрь. Идти невозможно., качаются над головой ногами!!!
не смешите мои тапочки
40 минут назад
Хромированные перила упавшее дерево погнуло. Ага, в пяти местах. Охотно верим.
Площадка у Звездного.
53 минуты назад
Администрация города, в чем причина такого ужасного состояния детской площадки у Звездного. Вывезли все малые формы, качели посняли, горку демонтировали. Приведите площадку в порядок!!!!! Город 48 сделайте публикацию об этой площадке. А точнее уже об ее отсутствии.
Житель
33 минуты назад
А зачем? Снова сделают торги и снова будет площадка.
ЛТЗ
сегодня, 12:44
Это же Сокол! Что вы хотите?
Animal planet.
44 минуты назад
Если выбирать между ЛТЗ и Соколом, лучше Сокол.
Сокол
55 минут назад
Вы правы , это Сокол, почти центр города, а не какая-то переферия , как ЛТЗ , у нас дети воспитанные и вандализмом не занимаются, а вот не качественные материалы и не надёжные подрядчики, бич современного общества. Поэтому и все "сокольцы" против перестройки парка!
