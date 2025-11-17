Все новости
Общество
сегодня, 14:08
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов

Новорожденные появились на свет в 2025 году. Всего же за год в областном перинатальном центре выхаживают по 350 детей, родившихся с экстремально низким весом.

Сегодня в международный день недоношенных детей врачи Липецкого областного перинатального центра рассказали, как выхаживают малышей с экстремально низким весом. В этом году здесь спасли новорожденных с весом в 480 и 490 граммов.

— Несколько недель упорного труда, филигранная работа без права на ошибку. Такие дети не прощают ошибок вообще. Чем меньше вес, тем меньше шанс на жизнь. Неправильный температурный режим, хлопнутая дверка кювеза, попавший под попону свет — все это ухудшает прогноз. Казалось бы, простые вещи, которых мы и не замечаем, но при выхаживании детей весом меньше 750 граммов — они ключевые, — рассказал заведующий отделением реанимации перинатального центра Иван Алтухов.

В отделении реанимации новорожденные находятся на аппаратах для интенсивной терапии. Кого-то согревают, кого-то напротив, охлаждают. Аппаратура следит за всеми параметрами маленького организма.
Этот малыш родился 27 октября с весом в один килограмм 150 граммов на 27 неделе беременности матери. У него так называемая «стеклянная болезнь». Ребенок уже самостоятельно дышит. Такое случилось в Центре впервые за 10 лет.





WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.10.54.jpeg2025-11-17-13.59.05.jpg

Младенцев, когда они начинают самостоятельно дышать, переводят из реанимации в отделение интенсивной терапии. Врачи стараются, чтобы мамы как можно больше времени проводили со своими детьми. Месяц назад мама жила вместе с малышом, весившим 800 граммов (он еще находился в кювезе).



— Врачи перинатального центра молодцы. Мы здесь уже третью неделю. Набрали мы больше 200 граммов, рост прибавили, идем на поправку, — рассказывает липчанка Анна Моисеева.



Домой спасенных младенцев выписывают с весом более трех килограммов. За некоторыми следят и в дальнейшем. Состояние последних двух детей, которые родились с весом меньше полукилограмма, врачи оценивают как отличное, третьего — хорошее. 20 ноября детей, родившихся с экстремально низким весом, а также их родителей пригласят на концерт. Такие встречи в Центре устраивают ежегодно.

— Мы собрали ответственную команду. Здесь работают люди заинтересованные в результате. Это дает 50% успеха, плюс нам помогают администрация перинатального центра и правительство области. У нас передовое оборудование. Что нужно, вовремя ремонтируется, что нужно — вовремя закупается. У нас постоянно идет повышение профессионального уровня персонала, — рассказал заведующий отделением патологии новорожденных перинатального центра Владимир Титаренко.



— Я изначально хотела рожать именно на Московской, в Липецком областном перинатальном центре. Здесь работают профессионалы своего дела и хорошее оборудование. Врачи тщательно обследуют каждого ребеночка, — подтверждает слова врача мама Анжелика Ермолова.

В ближайшее время в Центре ждут новое оборудование на 200 миллионов рублей: кювезы, аппараты ИВЛ, кровати для поддержания температуры новорожденных, детский реанимобиль, оснащенный по последнему слову техники. Фактически он — полноценная реанимационная палата на выезде, сделанная по специальному заказу для Липецкой области. Таких в стране всего два.

Кстати, в регионе развивается медицинский туризм. Врачи рассказали, что в липецкий перинатальный центр едут рожать женщины из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Тамбова.
Комментарии (4)

123
26 минут назад
А потом дети эти всю жизнь мучаются из за кучи паталогий
Ответить
Анна
46 минут назад
Что-то не припомню чтобы раньше рождалось столько новорожденных с низким весом. Было, но чтобы столько! Может, питались люди лучше?
Ответить
Конешн..
сегодня, 14:39
Из Москвы?? я вас умоляю... Из Москвы рожать летают только за границу.
Ответить
Лиза
сегодня, 14:26
Здоровья малышам!
Ответить
