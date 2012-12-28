«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Погода в Липецке
1024
сегодня, 08:30
2
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Коммунальная техника посыпает дороги.
«В ночную смену дороги областного центра обрабатывали пескосоляной смесью 19 единиц техники. С 4 часов утра к ним присоединилось восемь малогабаритных единиц и около ста уборщиков территорий», — сообщает мэрия.
Днем сотрудники управления благоустройства продолжат посыпать дороги и тротуары города песком и солью.
«Перед управляющими компаниями поставлена запаса обеспечить обработку дворовых территорий. Особое внимание им стоит обратить на выходы из подъездов», — добавили в администрации города.
По прогнозу липецкого гидрометцентра, дождь в течении дня будет идти временами. Температура воздуха составит 6-8 градусов тепла.
1
0
1
1
2
Комментарии (2)