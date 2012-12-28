В Липецке гололед: прошел ледяной дождь

Коммунальная техника посыпает дороги.

С ночи в Липецке моросит дождь и скользкой коркой оказались покрыты дороги и тротуары.«В ночную смену дороги областного центра обрабатывали пескосоляной смесью 19 единиц техники. С 4 часов утра к ним присоединилось восемь малогабаритных единиц и около ста уборщиков территорий», — сообщает мэрия.Днем сотрудники управления благоустройства продолжат посыпать дороги и тротуары города песком и солью.«Перед управляющими компаниями поставлена запаса обеспечить обработку дворовых территорий. Особое внимание им стоит обратить на выходы из подъездов», — добавили в администрации города.По прогнозу липецкого гидрометцентра, дождь в течении дня будет идти временами. Температура воздуха составит 6-8 градусов тепла.