Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»

Глава города проверил превращение трех пустырей в освещенные парковки.

В «Елецком» появились 200 новых машино-мест на трех парковках, которые раньше были пустырями. Такую задачу глава города Роман Ченцов поставил перед управлением главного смотрителя в марте, после общения с жителями самого большого в Липецке микрорайона, в котором уже живут без малого 20 тысяч человек. А вчера вечером мэр приехал проверить, как подрядчик городской администрации, добровское ООО «Магистраль», справился с муниципальным контрактом ценой в 36 миллионов рублей — торги компания выиграла, снизив начальную цену на 14 миллионов.Однако инспекцию Роман Ченцов начал с остановки у гипермаркета «Лемана Про»: в августе дептранс мэрии изменил схему движения общественного трнаспорта в микрорайоне и перенес к гипермаркету конечную остановку и площадку их межрейсового отстоя с улицы Хренникова. Однако вот уже четыре месяца жители «Елецкого» вынужденно ждут транспорт под открытым небом.— К 20 декабря тут появится павильон, — сообщил главный смотритель города Виталий Лесных.Мэр тут же поставил ему задачу осветить остановку и оборудовать ее видеонаблюдением.… Первая парковка, которую осмотрел мэр, — у дома у дома №1 на улице Артемова. Она же — и самая сложная в исполнении: из-за разных причин это не прямоугольник, а какая-то сложная выкройка с десятками изгибов. Здесь подрядчик установил почти 600 погонных метров бордюров, проложил дорожки из плитки от подъездов, накатал на подушку из песка и щебня более двух тысяч кв. метров асфальта, нанес на покрытие разметку. А еще и осветил ее с помощью шести фонарей.Но первым делом мэр увидел на въезде парковки большую яму. И остолбенел. Как так? Это как дырка на рукаве нового пиджака! Она портит все впечатление о работе!Руководитель «Магистрали» Андрей Прохоров попытался оправдаться. Мол, яма — за границами отведенного ему под благоустройство участка. Но яма-то — всего в метре от нового асфальта!— Вы запоздали с выполнением контракта (работы должны были быть сданы заказчику к 31 октября). Значит, заделаете яму за свой счет, — на это распоряжение мэра у подрядчика не было чем возразить.Вторая парковка — это, по сути, новый проезд за домом №5 по улице Елецкое шоссе. Еще весной жители микрорайона парковались в грязи. Сейчас у них появилась новая дорога, в карманы которой можно поставить 46 машин. На момент осмотра мэром парковки почти все места на ней уже были заняты:— Мне понравилось, что получилось. Весной жители жаловались, что делают вечером по два-три круга вокруг своих домов, чтобы найти свободное место для машины. Сейчас тут стало чуть-чуть комфортнее.Кстати, в следующем году здесь проведут благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Сделают аллеи, пешеходные дорожки, лавочки и урны — появится уютное и комфортное пространство для прогулок. За образец, кстати, вполне можно взять соседний двор — между домами №1 и №2 на улице Осканова, где максимально возможно учтены интересы водителей и безлошадных: между проездами, где ставят машины, создан променад с деревьями, лавочками, качелями.— Все сделаем. Вначале, конечно, проработаем вариант благоустройства территории с жителями. Жители уже рады изменениям, новым парковкам, а когда появится полноценное благоустроенное пространство, счастья станет еще больше, — сказал депутат горсовета Дмитрий Погорелов.— «Елецкий» не останется без присмотра. Мы будем по мелочам добавлять удобств жителям этого все еще растущего микрорайона, — заверил депутата глава города.Третья парковка построена на дороге-дублере у дома №1а по Елецкому шоссе. На ней 80 машино-мест под семью уличными светильниками.— Я вот что думаю: нужно отсыпать черноземом пространство между этой парковкой и Елецким шоссе. Посадить деревья. Это будет и эстетично, и экологично. Люди в окна будут на зеленую полосу смотреть, а не на дорогу Так мы получим благоустроенные въездные ворота в Липецк с трассы М-4,— сказал Роман Ченцов.И, повернувшись к подрядчику, закончил:— Вы неплохо справились с заданием. Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за такое благоустройство.Но на самом деле в «Елецком» парковок стало еще больше, ведь опустевшую площадку отстоя автобусов на улице Хренникова жители микрорайона тут же заняли под стоянку.