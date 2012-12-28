Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Общество
1076
сегодня, 15:53
16
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Глава города проверил превращение трех пустырей в освещенные парковки.
Однако инспекцию Роман Ченцов начал с остановки у гипермаркета «Лемана Про»: в августе дептранс мэрии изменил схему движения общественного трнаспорта в микрорайоне и перенес к гипермаркету конечную остановку и площадку их межрейсового отстоя с улицы Хренникова. Однако вот уже четыре месяца жители «Елецкого» вынужденно ждут транспорт под открытым небом.
— К 20 декабря тут появится павильон, — сообщил главный смотритель города Виталий Лесных.
Мэр тут же поставил ему задачу осветить остановку и оборудовать ее видеонаблюдением.
… Первая парковка, которую осмотрел мэр, — у дома у дома №1 на улице Артемова. Она же — и самая сложная в исполнении: из-за разных причин это не прямоугольник, а какая-то сложная выкройка с десятками изгибов. Здесь подрядчик установил почти 600 погонных метров бордюров, проложил дорожки из плитки от подъездов, накатал на подушку из песка и щебня более двух тысяч кв. метров асфальта, нанес на покрытие разметку. А еще и осветил ее с помощью шести фонарей.
Но первым делом мэр увидел на въезде парковки большую яму. И остолбенел. Как так? Это как дырка на рукаве нового пиджака! Она портит все впечатление о работе!
Руководитель «Магистрали» Андрей Прохоров попытался оправдаться. Мол, яма — за границами отведенного ему под благоустройство участка. Но яма-то — всего в метре от нового асфальта!
— Вы запоздали с выполнением контракта (работы должны были быть сданы заказчику к 31 октября). Значит, заделаете яму за свой счет, — на это распоряжение мэра у подрядчика не было чем возразить.
Вторая парковка — это, по сути, новый проезд за домом №5 по улице Елецкое шоссе. Еще весной жители микрорайона парковались в грязи. Сейчас у них появилась новая дорога, в карманы которой можно поставить 46 машин. На момент осмотра мэром парковки почти все места на ней уже были заняты:
— Мне понравилось, что получилось. Весной жители жаловались, что делают вечером по два-три круга вокруг своих домов, чтобы найти свободное место для машины. Сейчас тут стало чуть-чуть комфортнее.
Кстати, в следующем году здесь проведут благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Сделают аллеи, пешеходные дорожки, лавочки и урны — появится уютное и комфортное пространство для прогулок. За образец, кстати, вполне можно взять соседний двор — между домами №1 и №2 на улице Осканова, где максимально возможно учтены интересы водителей и безлошадных: между проездами, где ставят машины, создан променад с деревьями, лавочками, качелями.
— Все сделаем. Вначале, конечно, проработаем вариант благоустройства территории с жителями. Жители уже рады изменениям, новым парковкам, а когда появится полноценное благоустроенное пространство, счастья станет еще больше, — сказал депутат горсовета Дмитрий Погорелов.
— «Елецкий» не останется без присмотра. Мы будем по мелочам добавлять удобств жителям этого все еще растущего микрорайона, — заверил депутата глава города.
Третья парковка построена на дороге-дублере у дома №1а по Елецкому шоссе. На ней 80 машино-мест под семью уличными светильниками.
— Я вот что думаю: нужно отсыпать черноземом пространство между этой парковкой и Елецким шоссе. Посадить деревья. Это будет и эстетично, и экологично. Люди в окна будут на зеленую полосу смотреть, а не на дорогу Так мы получим благоустроенные въездные ворота в Липецк с трассы М-4,— сказал Роман Ченцов.
И, повернувшись к подрядчику, закончил:
— Вы неплохо справились с заданием. Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за такое благоустройство.
Но на самом деле в «Елецком» парковок стало еще больше, ведь опустевшую площадку отстоя автобусов на улице Хренникова жители микрорайона тут же заняли под стоянку.
3
0
3
7
10
Комментарии (16)