В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
Происшествия
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Общество
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Бензин снова дешевел в Липецкой области
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Культура
Циклон с северной Атлантики принесет в Липецкую область дожди и тепло
Погода в Липецке
Нашла в купюроприемнике 15 тысяч и тут же внесла их на свой счет
Происшествия
Общество
1076
сегодня, 15:53
16

Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»

Глава города проверил превращение трех пустырей в освещенные парковки.

В «Елецком» появились 200 новых машино-мест на трех парковках, которые раньше были пустырями. Такую задачу глава города Роман Ченцов поставил перед управлением главного смотрителя в марте, после общения с жителями самого большого в Липецке микрорайона, в котором уже живут без малого 20 тысяч человек. А вчера вечером мэр приехал проверить, как подрядчик городской администрации, добровское ООО «Магистраль», справился с муниципальным контрактом ценой в 36 миллионов рублей — торги компания выиграла, снизив начальную цену на 14 миллионов.

Однако инспекцию Роман Ченцов начал с остановки у гипермаркета «Лемана Про»: в августе дептранс мэрии изменил схему движения общественного трнаспорта в микрорайоне и перенес к гипермаркету конечную остановку и площадку их межрейсового отстоя с улицы Хренникова. Однако вот уже четыре месяца жители «Елецкого» вынужденно ждут транспорт под открытым небом.

19e510d8-12da-412c-940a-19104b998acd.jpg

— К 20 декабря тут появится павильон, — сообщил главный смотритель города Виталий Лесных.

Мэр тут же поставил ему задачу осветить остановку и оборудовать ее видеонаблюдением.

… Первая парковка, которую осмотрел мэр, — у дома у дома №1 на улице Артемова. Она же — и самая сложная в исполнении: из-за разных причин это не прямоугольник, а какая-то сложная выкройка с десятками изгибов. Здесь подрядчик установил почти 600 погонных метров бордюров, проложил дорожки из плитки от подъездов, накатал на подушку из песка и щебня более двух тысяч кв. метров асфальта, нанес на покрытие разметку. А еще и осветил ее с помощью шести фонарей.

d5503c0e-0a78-43e1-a0d7-6c340ce96dbf.jpg

Но первым делом мэр увидел на въезде парковки большую яму. И остолбенел. Как так? Это как дырка на рукаве нового пиджака! Она портит все впечатление о работе!

Руководитель «Магистрали» Андрей Прохоров попытался оправдаться. Мол, яма — за границами отведенного ему под благоустройство участка. Но яма-то — всего в метре от нового асфальта!

— Вы запоздали с выполнением контракта (работы должны были быть сданы заказчику к 31 октября). Значит, заделаете яму за свой счет, — на это распоряжение мэра у подрядчика не было чем возразить.

Вторая парковка — это, по сути, новый проезд за домом №5 по улице Елецкое шоссе. Еще весной жители микрорайона парковались в грязи. Сейчас у них появилась новая дорога, в карманы которой можно поставить 46 машин. На момент осмотра мэром парковки почти все места на ней уже были заняты:

— Мне понравилось, что получилось. Весной жители жаловались, что делают вечером по два-три круга вокруг своих домов, чтобы найти свободное место для машины. Сейчас тут стало чуть-чуть комфортнее.

cb7029b2-3157-4be7-8c8f-da560847c8f8.jpg

8cd135c6-54e8-453e-9d12-a97cae76ecaa.jpg

7c7a1cc7-b718-4ab9-80dc-c39a69ff95dd.jpg

Кстати, в следующем году здесь проведут благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Сделают аллеи, пешеходные дорожки, лавочки и урны — появится уютное и комфортное пространство для прогулок. За образец, кстати, вполне можно взять соседний двор — между домами №1 и №2 на улице Осканова, где максимально возможно учтены интересы водителей и безлошадных: между проездами, где ставят машины, создан променад с деревьями, лавочками, качелями.

— Все сделаем. Вначале, конечно, проработаем вариант благоустройства территории с жителями. Жители уже рады изменениям, новым парковкам, а когда появится полноценное благоустроенное пространство, счастья станет еще больше, — сказал депутат горсовета Дмитрий Погорелов.

— «Елецкий» не останется без присмотра. Мы будем по мелочам добавлять удобств жителям этого все еще растущего микрорайона, — заверил депутата глава города.

Третья парковка построена на дороге-дублере у дома №1а по Елецкому шоссе. На ней 80 машино-мест под семью уличными светильниками.

48d27ca5-ffac-43d2-89ca-230760c34568.jpg

cd97b3e4-0e7e-4c06-bc85-22d332fdbf94.jpg

8bba5d41-a185-4bb1-89b8-0489c1ea442f.jpg

— Я вот что думаю: нужно отсыпать черноземом пространство между этой парковкой и Елецким шоссе. Посадить деревья. Это будет и эстетично, и экологично. Люди в окна будут на зеленую полосу смотреть, а не на дорогу Так мы получим благоустроенные въездные ворота в Липецк с трассы М-4,— сказал Роман Ченцов.

И, повернувшись к подрядчику, закончил:

— Вы неплохо справились с заданием. Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за такое благоустройство.

Но на самом деле в «Елецком» парковок стало еще больше, ведь опустевшую площадку отстоя автобусов на улице Хренникова жители микрорайона тут же заняли под стоянку.
Роман Ченцов
парковки
«Елецкий»
3
0
3
7
10

Пятёрочка
17 минут назад
А когда будут благоустраивать 2 микрорайон? Темень, грязь, разбитый асфальт везде! Ни одной нормальной детской площадки нет! С ребёнком негде погулять. Плюём на повышение демографии.
Ответить
Светлана
28 минут назад
А другие улицы, например старые, наоборот парковки убирают, ладно платные делают, так с одной стороны платка, а с другой остановка запрещена. Парковалось 20 машин, а теперь 10. Улица Барашева и Октябрьская
Ответить
гость
30 минут назад
А для семейного досуга, что есть на Елецком??? парковки и леруа((( И стадион
Ответить
Виталик
33 минуты назад
Когда на Фрунзе дождёмся благоустройства ? Когда снесёте старые развалины ? Ченцов , займись этим районом , центр города , стыдно за город !!!!!
Ответить
Житель
38 минут назад
Когда На мкр Победа так сделают?
Ответить
однако
50 минут назад
где обещанное 5 лет назад кольцо у леруа?
Ответить
его- го
31 минуту назад
где обещанное, что на добавленную к пенсии тысячу рублей, пенсионеры будут ездить на мальдивы? Там же ваше кольцо у леруа.
Ответить
налогоплательщик
51 минуту назад
Пусть говорит спасибо своему банку за выданную зарплату, принадлежащую ему априори.
Ответить
Житель
53 минуты назад
Спасибо кому, сказал бы??? Тем, кто не думая принял проект строительства района??? Господа чиновники, Вы просто исправили свой брак и не более того. И за это говорить Вам спасибо???
Ответить
57 минут назад
Чернозёма должно хватить, а если не хватит привезём из соседних регионов.
Ответить
